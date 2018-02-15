(Görüntülü Haber) Golf turizminde 2018 güzel başladı (2)

Hasan DEMİRBAŞ-Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA) - GOLF turizminde, 2011 yılında 550 bin oyun sayısı, 2017 yılında 289 bine düştü. Son dönemde Avrupa ülkeleriyle ilişkilerin düzelmesi ve kış mevsiminin Antalya\'da sıcak geçmesi dolayısıyla 2018 yılı, golf turizmi açısından parlak başladı. Türkiye\'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Serik\'e bağlı Belek bölgesi, uygun iklim koşulları, 5 yıldızlı otellerin kalitesi ve 15 golf sahası ile golf turizminin de merkezi oldu. Turkish Airlines World Finals Turnuvası ile Tiger Woods, Charl Schwartzel, Hunter Mahan, Justin Rose, Lee Westwood, Matt Kuchar, Rory Mcllroy ve Webb Simpson gibi dünyanın en iyi golfçülerinin ağırlandığı Belek\'te 2017 yılı, golf turizmi açısından parlak geçmedi. 2011 yılında yaklaşık 550 bin oyunun oynandığı Belek\'te, 150 milyon euro girdi sağlanırken, 2017 ise bugüne kadar golf turizminin en sönük geçtiği yıl oldu. Yüzde 38 oranında düşüşle oyun sayısı, 289 bine geriledi. 2018 yılı, golf turizmi açısından güzel başladı. Birçok saha, yeni yılın ilk ayını neredeyse dolu geçirdi. Turizmciler, aksilik olmazsa bu yılın, golfte en iyi yıllar arasında yer alacağını umut ediyor. \'GERİ GİTMEYİ DURDURAMADIK\' Belek Turizm Yatırımcıları Ortak Girişimi (BETUYAB) Genel Müdürü Bekir Akkaş, 2017\'nin otellerin kayıplarını telafi ettiği yıl olduğunu; ancak golfte aynı başarıyı sağlayamadıklarını söyledi. Otellerdeki doluluk oranının nedenini, Rus pazarında beklenenin çok üstündeki artış ve iç pazardaki rağbet olarak gösteren Akkaş, “Ancak iç pazar ve Rusça konuşan ülkelerde golf oynayan sayısı yüksek olmadığı için bu sayılar golfe yansımadı. Golf sahalarının en büyük misafirleri Avrupa ülkeleri olduğu için geri gitmeyi durduramadık\" dedi. \'İLERİYE UMUTLA BAKIYORUZ\' 2018 yılına umutla baktıklarını belirten Akkaş, 2017\'nin son dönemlerinde Avrupa ülkelerinin bazıları ile yapılan sıcak görüşmelerin ve fuarların yeni yıla olumlu katkı yaptığını aktardı. Antalya\'ya bu kış döneminde gelmeyip, golf oynamayanların çok şey kaybettiğini savunan Akkaş, “Çünkü inanılmaz bir iklim geçiriyoruz. Şu anki iklim Karayipler\'deki iklimden daha iyi. Deniz sıcaklığı, 20 derecenin altına inmedi. Deniz, golf ve kayak yapmak isteyenleri aynı anda aynı bölgede sunuyoruz. İleriye umutla bakıyoruz\" diye konuştu. \'550 BİNDEN 290 BİNE DÜŞTÜ\' Belek bölgesinde bulunan 15 sahanın, Avrupa\'daki ilk 30 arasına girdiğini belirten Akkaş, 2011 yılında 550 bin oyunun, 2017 yılında yüzde 38\'lik kayıpla 290 bine gerilediğini anlattı. Akkaş, 2018 yılında hedeflerinin, 2011 rakamlarını yakalamak olduğunu söyledi. \'2018 ÇOK İYİ BAŞLADI\' Antalya\'nın en eski golf kulübü olan National Golf Kulübü\'nün Genel Müdürü Bekir Kara ise iyiye giden bir döneme girdiklerini söyledi. Geçen yılın çok kötü geçtiğini belirten Kara, bu yıl toparlanma sürecinde olduklarını söyledi. Geçen yılki büyük kayba rağmen küçük de olsa kar etmeyi başardıklarını kaydeden Kara, “Golfte katma değer yüksek olduğu için zarar etmedik. Kendi kulübümüzden örnek verirsek bu yıl toplam 45 bin raunt oynatırsak iyidir, şimdiden 22 bin 500\'lük raunt randevumuz var. Bu çok iyi bir rakam, 2011 yılındaki rekora yaklaşacağımızı düşünüyorum\" diye konuştu. \'DİREKT UÇUŞ GEREKİYOR\' Antalya\'nın direkt uçuş dışında hiçbir dezavantajı olmadığını belirten Bekir Kara, “Golfçülerin kış döneminde Antalya\'ya direkt gelebilmesi mümkün olmuyor. Önce İstanbul, ardından Antalya\'ya geliyor. Dolayısıyla bir gün gelirken, bir gün de giderken zaman kaybediyorlar. Golf oynayanların en son istediği şey zaman kaybı. Bölgenin mutlaka direkt uçuşlara ihtiyacı var\" dedi. \'REZERVASYONLAR ESKİ HALİNE GELDİ\' Montgomerie MaxxRoyal Golf Kulübü Genel Müdürü Cahit Şahin de Belek\'in bu konuda adını duyurduğunu söyledi. Belek\'in Avrupa\'da bilinirliğinin yüksek olduğunu anlatan Şahin, “İspanya ve Portekiz\'e kafa tutan golf turizmimiz var. 2012 yılında dünyaca tanınmış golfçüler bölgemize geldi. Bu çok güzel bir ataktı. Ardından bölgede oynanan uluslararası turnuvalar Türk golfünün tanıtımına önemli katkı sundu. Kış turizmine golfün önemli bir etkisi var. 2018\'de iyi şeyler görüyoruz. Rezervasyonlar eski haline geldi ve bizim için cesaret verici oldu\" diye konuştu.