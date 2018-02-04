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Spor

(Görüntülü Haber) Golf Mad Pro-Am Turnuvası sona erdi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Uluslararası Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası'nda dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi

04 Şubat 2018 13:56

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Serik ilçesinde düzenlenen Uluslararası Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası\'nda dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi. Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir golf kulübünde düzenlenen ve 4 gün süren 15\'inci Uluslararası Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi. 27 ülkeden 204 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Serik BGA Golf Kulübü sporcusu Ali Altuntaş birinci olurken, 5 bin Euro ödülün de sahibi oldu. Takımlar kategorisinde İrlandalı golfçüler Damien McGrane, Tom Muldoon, Kevin Commins ve Kieran Grant\'tan oluşan takım birinci oldu. Rus golfçüler Juan Carlos Aguero Rozadilla, Aleksander Kovalev, Sergei Berezin, Andrew Shultse\'den oluşan takım ikinci, Ali Altuntaş, Andrev Azarov, Tanıl Esemenli ve Nevzat Habalı\'dan oluşan takım ise üçüncü oldu. Bayrağa en yakın vuruş ödülünü erkeklerde Kanadalı Tomasz Radzin ile Belçikalı Patrice Huygens, kadınlarda ise Ayşe Erdoğan ve Belçikalı Veronique Van Hövel elde etti. En uzun vuruş ödülünü erkeklerde Alman Florian Huth ile Rus Aleksey Goncharov, kadınlarda ise Ayşe Erdoğan ile Estonyalı Mari Hütsi aldı. Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Regnum Carya Otelleri ve OPET Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, Abank CEO\'su Kaan Güner, Katar Hava Yolları Müdürü Ahmet Ferit Aksu tarafından verildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - Ödül töreninden - Ödüllerin verilmesi - Ödül alanlar toplu görüntü (FOTOĞRAFLI)

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