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(Görüntülü Haber) Gölde esnaf eylemi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da Seyhan Baraj Gölü içerisinde, Amerikan Adası olarak bilinen yerde kaçak olan tezgahları yıkılmak isteyen esnaf, kayıkla açıldıkları gölde eylem yaptı

10 Mayıs 2018 18:56

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da Seyhan Baraj Gölü içerisinde, Amerikan Adası olarak bilinen yerde kaçak olan tezgahları yıkılmak isteyen esnaf, kayıkla açıldıkları gölde eylem yaptı. Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı\'nda bulunan Amerikan Adası\'nda yapılan çevre düzenlemesi kapsamındaki kaçak tezgahları dün kaldırmak istedi. İş makineleri ile bölgeye gelen ekipleri gören esnaf tezgahlarının kaldırılmasını engellemek istedi. Zabıtalar ile esnaf arasında kısa süreli arbede çıkınca polis müdahale etti. Bu sırada bir kişi, ruhsatsız av tüfeğiyle havaya ateş açtı. Zabıta ekipleri, esnafa tezgahları kaldırmaları için 1 hafta süre verdi. GÖLE AÇILDILAR Ada genelinde yöresel tatlı bici bici satan 26 esnaf bugün, hazırladıkları pankartlar ile eylem yaptı. Büyükşehir Belediyesi\'nden yardım isteyen esnaf, evlerini buradan elde ettikleri gelirle geçindirdiklerini söyledi. Yapılan çevre düzenlenmesine kendilerinin de dahil edilmesini, verilecek olan büfelerde satış yapmak istediklerini anlatan esnaf, polis kendilerine müdahale etmemesi için bu kez kayıkla göle açıldı. Pankartlar açan esnaf, kıyı boyunca slogan attı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında gölde tur atan esnaf, kıyıya yanaşmak istedi. Bu sırada gelen polisleri görünce tekrar göle açıldı. Bu sırada, bölgede bulunan bir kadın, eylemcilerin kendi kayıklarıyla göle açıldığı fark edince, \"Siz bizim başımızı belaya mı sokacaksınız, çabuk inin o kayıktan\" diyerek esnafa tepki gösterdi. Kıyıya çıkan esnaf daha sonra olaysız dağıldı.

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