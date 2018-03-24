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(Görüntülü Haber) Gölcük'te trafik kazası: 4 yaralı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

24 Mart 2018 01:16

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Gölcük Donanma Mahallesi Karaağaç Caddesi üzerinde meydana geldi. Enes Çelik idaresindeki 41 RU 989 plakalı otomobil ile Berat Berkay Yılmaz idaresindeki 34 KP 6366 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücü Berat Berkay Yılmaz, eşi Gökçe Karabayır Yılmaz, baldızı Simge Karabayır ile diğer otomobilin sürücüsü Enes Çelik yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük ve İzmit\'te bulunan hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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