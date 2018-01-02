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(Görüntülü Haber) Gölcük Tabiat Parkı ihalesi iptal edildi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU’nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’na, 19 odalı dağ köşkü ile 25 bungalov yapımı ve Göl Gazinosunun özel işletmeye verilmesi ile ilgili ihale iptal edildi

02 Ocak 2018 19:03

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU’nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’na, 19 odalı dağ köşkü ile 25 bungalov yapımı ve Göl Gazinosunun özel işletmeye verilmesi ile ilgili ihale iptal edildi. İhaleyi Avrasya Feribotu\'nu arkadaşlarıyla birlikte kaçıran Muhammet Tokcan\'ın kardeşi Düzceli iş adamı Kurtuluş Tokcan kazanmıştı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Bolu Belediyesi\'ne 2012 yılında 29 yıllığına kiralanan Gölcük Tabiat Parkı için 19 Aralıkta ihale yapılmıştı. İhale kapsamında 19 odalı dağ köşkü ile 25 bungalov yapımı ve Göl Gazinosunun özel işletmeye verilmesi yer alıyordu. 12 firmanın katıldığı ihaleyi Avrasya Feribotunu arkadaşlarıyla birlikte kaçıran Muhammet Tokcan\'ın kardeşi Düzceli iş adamı Kurtuluş Tokcan aylık 116 bin TL teklif vererek kazanmıştı. Söz konusu ihale tepki çekmişti. İhale ile ilgili kesin kararın verilmesi için Bolu Belediyesi Encümeni tarafından Cuma günü toplantı yapıldı. Karara varılamayan toplantı bugüne ertelenmişti. Bolu Belediye Meclisi Salonu’nda düzenlenen toplantıda ihalenin iptal edilmesine karar verildi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının detayları resmi açıklama ile paylaşılacak.

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