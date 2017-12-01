(Görüntülü Haber) Gölcük Gölü'nde temizlik çalışması

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesindeki, Ege\'nin Abant\'ı olarak bilinen Gölcük Gölü\'nün sazlık ve balçıktan temizlenmesi için çalışmalara başlandı. Ege Bölgesi\'nin cennet köşelerinden biri olan Gölcük Gölü, eski günlerini arar oldu. Oluşan sazlıklar ve dibinde biriken balçık nedeniyle her geçen gün göldeki canlı yaşamı da olumsuz etkilenmeye başladı. Geçmiş yıllarda milli takımların kamp yaptığı, halen daha bazı kulüplerin kamp için tercih ettiği gölün eski günlerine döndürülmesi için Ödemiş Belediyesi harekete geçti. Göldeki sazlık ve balçığın temizlenmesi için Konya\'nın Beyşehir ilçesi belediyesinden getirilen makine ile çalışmalara başlandı. Göldeki temizlik çalışmaları hakkında bilgi veren Ak Partili Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, Gölcük\'te yapılacak en önemli işlerden birinin gölün temizlenerek pırıl pırıl bir hale getirilmesi olduğunu söyledi. Başkan Badem, işe bataklığa dönen göldeki sazlıkların temizlenmesiyle başladıklarını belirtip, \"Bu sazlıkların temizlenmemesi halinde 3-5 yıl kadar sonra üzerinden yürüyerek geçilebilecek hale gelinecek. Bu durum hepimizin yüreğini sızlatacaktır. Bu kadar hızlıca büyüyen bir sazlık ortamı var. Burası hem doğal hem de tarihi SİT bölgesi olan bir yer. Doğal SİT alanıyla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü\'nün ilgili kurullarından onayımızı aldık. İnce uzun bir yol. Üniversite hocalarımızdan gerekli görüşler alındı. Gölün 1994 yılında çekilmiş hava fotoğraflarını bulduk. Buna göre göle temizliğe devam ediyoruz. Çalışmalara kasım ayında başladık. Çünkü, kuş göçlerinin, balık yuvalanmalarının ya da diğer kuşların yavru yapmalarının en uzak olduğu, en az olduğu dönem kasım. Bu nedenle çalışmalara kasım ayında başlamamıza izin verildi. Bu arada, Milli Parklar Genel Müdürlüğü\'ne ait temizleme makinesi Beyşehir Belediyesi\'ne protokolle verilmiş. Biz de Bakanlığın izni ile Konya\'nın Beyşehir ilçesi belediyesinden temizleme aracını gölü temizlemek için aldık. Gölcük\'ü ne pahasına olursa olsun temizleyeceğiz. Kesilen sazlar makineye tırmık takılarak toplanacak\" dedi. Başkan Badem, Sakarya veya Kocaeli\'den uzun kollu kepçe getirip göl kenarındaki taşların, molozların getirdiği pisliklerin de temizleneceğine dikkati çekip, \"Bir ay içersinde gölü tertemiz olarak halkımız görecektir\" diye konuştu. Deniz seviyesinden 1049 metre yükseklikte, alüvyal set gölü olan Gölcük, 1950 metre uzunluğa, 1814 metreküp hacme sahip. Gölün, en geniş yeri 1100 metre.