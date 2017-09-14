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(Görüntülü Haber) Gölbaşında zincirleme kaza; 5 yaralı

Mehmet DEMİR GÖLBAŞI(Ankara), (DHA ANKARA'nın Gölbaşı İlçesi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atıp park ahlinde bulunan 6 araca çarptı

14 Eylül 2017 13:51

Mehmet DEMİR GÖLBAŞI(Ankara), (DHA ANKARA\'nın Gölbaşı İlçesi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atıp park ahlinde bulunan 6 araca çarptı. Kaza yapan otomobil sürücüsü ağır olmak üzere diğer araçta bulunanlarla birlikte 5 kişi yaralandı. Kaza görüntüsü güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza, Ankara- Konya Karayolu, Gölbaşı girişinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Ankara\'dan Gölbaşı istikamedine giden sürücü S.Ç. yönetimindeki 46 AJ 145 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak süpermarket önünde park halinde bulunan 6 araca birden çarptı. Kazayı gören vatandaşlar emniyet ve sağlık ekiplerine haber verdi. Takla atıp, araçlara çarpan otomobil sürücüsü S.Ç. ağır olmak üzere park halindeki otomobillerde bulunan A.Ç., H.V., S.G. ve L.A. yaralandılar. Önce vatandaşların müdahalede bulunduğu yaralıları olay yerine gelen sağlık ekipleri Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi\'ne ve Ankara\'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza sonrası park halinde bulunan 06 FZ 3912, 06 ABT 475, 06 DVV 29, 06 DTH 87 ve 06 FL 8708 plakalı araçlarda ağır hasar meydana geldi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlatırken, hasar gören araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza, çevrede bulunan esnafın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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