(Görüntülü Haber) Gökyüzüne 15 Temmuz şehitlerinin isimlerini uçurarak, okula başladılar

Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM / ANKARA, (DHA) - ANKARA\'daki Mecidiye İlköğretim Okulu\'nda \'uyum haftası\' çerçevesinde birinci sınıf öğrencileri, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan 249 kişinin isimlerinin yazılı olduğu balonları gökyüzüne bırakarak, eğitim ve öğretim yılına başladı. Ankara\'nın Keçiören İlçesi\'nde bulunan Mecidiye İlköğretim Okulu\'nda eğitimlerine başlayan birinci sınıf ve anaokulu öğrencileri için farklı bir etkinlik düzenlendi. Okula velileriyle birlikte gelen öğrencilerin okul hayatına uyum sağlamalarını kolaylaştırmak için düzenlenen etkinlikte folklor gösterisi yapıldı. Ayrıca işitme engelli öğrenciler için konser düzenlenirken, tasavvuf müziği eşliğinde semazen gösterisi yapıldı. BALONLAR GÖKYÜZÜNE BIRAKILDI Düzenlenen etkinlikte, darbe girişiminde şehit olan 249 kişi ise unutulmadı. Aralarından darbeci Tuğgeneral Semih Terzi\'yi öldürdükten sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir\'le birlikte 249 şehidin isminin yazılı bulunduğu kartlar, Türk bayraklı balonlara asıldı. Okula başlayan öğrencilerin duygularının yer aldığı mektuplar da kartların içine konuldu. Etkinliğin sonunda, okul içerisinden çıkartılan balonlar, öğrencilere dağıtıldı. Öğrenciler, hep birlikte 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin bulunduğu balonları gökyüzüne bıraktı. Okul Müdürü Mustafa Caymaz, düzenlenen etkinlikle ilgili \"Bugün çocuklar, rahatlıkla okula gelebiliyorlarsa 15 Temmuz\'da 249 şehidimizin sayesinde. Biz bugün buradaysak, bugün eğer çocuklarla etkinlik yapabiliyorsak, balonları uçurabiliyorsak 15 Temmuz ve onun gibi şehitlerimizin hakkı vardır. Biz onu çocukların kalbinde bir tohum olarak yetiştirmek istedik. Her balonda bir şehidin ismi var ve onlara bir teşekkür, dua madamında mektup vardı\" diye konuştu. Öğrenci velileri de okulda düzenlenen etkinlikten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.