(Görüntülü Haber) Gökyüzü tutkunları Karain FLY-IN 2017'de buluştu

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - TÜRK Hava Kurumu (THK), Kepez Belediyesi ve Elba Havacılık Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen \'Karain FLY-IN 2017\' organizasyonu renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Karain Hava Meydanı ve Havacılık Eğitim Merkezi\'ndeki Karain FLY-IN, akrobasi uçuşu ve tanıtım turları eşliğinde gerçekleşti. 30 uçak ve 50\'nin üzerinde pilotun katılımıyla düzenlenen etkinlikler iki gün sürecek. Festival süresince gökyüzü tutkunları, farklı model uçakları inceleme imkanı bulacak. Türkiye\'nin farklı şehirlerinde pilot yetiştiren uçuş okullarına ait uçakların yanı sıra kişilere ait tek motorlu özel uçaklar da FLY-IN\'de yerini aldı. Değişik renk, model ve yaşta 20\'nin üzerinde uçak apronda kendileri için ayrılan bölümlerde sergilendi. Festivalde akrobasi uçuşu yapacak pilot Oğuzhan Yararcan\'ın TC-RSF tescilli Pitts S-2B model çift kanatlı akrobasi uçağı da sergilendi. Uçak sergisini dolaşanlar, gökyüzünde görmeye alıştıkları tek motorlu uçakları yakından görme şansı buldu. Kimisi ailesiyle, kimisi yalnız uçakların önünde öz çekim yaptı. Pilotların gösteri uçuşu yaptığı etkinlikler, radyo kontrollü model uçakların gösterisiyle devam etti. Her yaştan gökyüzü tutkununun katıldığı etkinliklerde halk uçuşları da yapıldı. Karain FLY-IN uçuşlarından sorumlu pilot Üner Beköz, havacılık faaliyetlerinin genel anlamda üç farklı şekilde yapıldığı anlattı. Beköz, \"Bunlar festival, hava gösterisi ve FLY-IN\'dir. FLY-IN tüm havacıların bir araya geldiği, halkla kaynaştığı etkinliktir. Burada hava gösterisi yok. Temel amaç pilotların bir araya gelmesi ve bilgi paylaşımında bulunması. Yine hassas iniş yarışmaları da yapılıyor. Bu yarışma pilotların kendi arasındaki bir eğlence\" dedi. KADIN PİLOTA ÇİÇEK Yangın uçağı ve ambulans helikopterin tanıtım amacıyla geçiş yaptığı \'Karain FLY-IN 2017\' etkinliğine katılmak için uçakla gelen kadın pilot Hatice Nur Gündoğdu, çiçeklerle karşılandı. 15 yıldır havacılıkla uğraştığını, son 5 yıldır faal olarak uçtuğunu anlatan Gündoğdu, üç farklı uçak kullandığını, etkinlikler süresince de uçuş gerçekleştireceğini belirtti. Kepez Belediye Başkanı Ak Partili Hakan Tütüncü de sıra dışı bir etkinlikle Antalya\'yı buluşturuyor olmanın mutluluğu içinde olduklarını söyledi. TÜRKİYE, 2020 FAI DÜNYA HAVA OYUNLARINA TALİP Karain FLY-IN etkinliklerine katılan Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) Başkanı Frits Brink ile beraberindeki heyet, 2020 FAI Dünya Hava oyunlarına talip olan Türkiye\'nin farklı şehirlerindeki pistleri incelemeye aldı. Brink\'e, THK Genel Başkanı Kürşat Atılgan da eşlik etti. Ankara- Etimesgut, Eskişehir- İnönü, İzmir- Efes, Antalya- Karain ve Fethiye- Babadağ\'ı gezmesi planlanan heyet, incelemenin ardından karar hava oyunlarının hangi ülkede yapılacağına karar verecek. Hava fotoğraflarının yer aldığı sergi açılışı yapılan FLY- IN, yarın düzenlenecek etkinliklerle sona erecek.