(Görüntülü Haber) Göçük altında kalan işçi, yaralı kurtarıldı

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - HATAY\'da Büyükşehir Belediyesi\'nin patlayan su hattı borusunun onarımı sırasında göçük altında kalan işçi, 35 yaşındaki Hasan Vural, yaralı olarak kurtarıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) ekipleri tarafından merkez Antakya İlçesi Akasya Mahallesi\'nde patlayan su hattı borusunun onarımı için çalışma başlatıldı. İş makinesi yardımıyla kazı yapılırken, göçük meydana geldi. Bu sırada kazı alanında bulunan işçilerden Hasan Vural toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 acil, itfaiye ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla Vural, yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Hasan Vural, Hatay Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.