(Görüntülü Haber) Göçerlerin yüzyıllardır süren 'kader yolculuğu

Sekvan KÜDEN ŞIRNAK, (DHA) GÜNEYDOĞU Anadolu bölgesinde yaz mevsimini yaylalarda, kış mevsimini ise ovalarda geçiren göçerlerin 3 ay süren zorlu yayla yolculuğu devam ediyor. Havaların ısınmasıyla birlikte Diyarbakır, Mardin, Siirt, Cizre, İdil ve Silopi\'deki ovalardan çıkan göçerler, yaz boyunca konaklayacakları Şırnak\'taki Bestler Dereler ve Faraşin yaylalarında doğru yola çıktı. Göçerliğin zor olduğunu ve yapmak istemediğini belirten 22 yaşındaki Kazım Kaptan, Başka yapacak mesleğimiz yok. Okula gitseydik, şehirlerde kalsaydık, milletle beraber yaşasaydık, okuyan insanlar gibi bizim de bir mesleğimiz olurdu. Arabamız, ehliyetimiz olurdu. Başka meslek sahibi olurduk.dedi.Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'ndeki göçerlerin 3 ay süren zorlu yayla yolculuğu sürüyor. Havaların ısınmasıyla Diyarbakır, Mardin, Siirt, Cizre, İdil ve Silopi\'deki kışlaklarından çıkan göçerler, yaz boyu konaklayacakları Şırnak ve Beytüşşebap\'taki yaylalara doğru yola çıktı. Yüzyıllardır aynı güzergahı kullanan göçerler, binlerce koyun ve kuzuyla kötü hava şartlarına, yağmura, çamura aldırmadan yaya olarak yaylalara ulaşmaya çalışıyor. HEDEF BESTLER VE FARAŞİN YAYLALARI Gün doğumu ile yola çıkan göçeler, önlerinde koyunları, sırtlarında çadırları ve erzakları ile aylarca yürüyerek dağları, tepeleri, ırmakları aşıp, verimli yaylalara doğru gidiyorlar. Bestler Dereler ve Faraşin yaylalarına kadar yolculuklarını sürdüren göçerler, 40 gün boyunca gece vardıkları yerlerde konaklıyor. Hava şartları nedeniyle zor şartlarda yaşamlarını sürdüren göçerlerin çocukları da okul ve eğitimden uzak bir şekilde doğa ile iç içe büyüyor. Şırnak\'taki Cudi Dağı eteklerinde bulunan İkizce bölgesinde kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdüren göçerler Bestler Dereler ve Beytüşşebap\'taki Faraşin yaylalarına doğru yola çıkmak için son hazırlıklarını bitirdiler. \'KEŞKE BAŞKA MESLEĞİMİZ OLSAYDI\' Göçerliğin zor olduğunu ve yapmak istemediğini belirten 22 yaşındaki Kazım Kaptan, Başka mesleğim yok. Bu yaştan sonra meslek öğrenemeyiz. Küçükken okula gitseydik, şehirlerde kalsaydık, milletle beraber yaşasaydık, okuyan insanlar gibi bizimde bir mesleğimiz, aramabız, ehliyetimiz olurdu. Başka meslek sahibi olurduk. Ama hayvanlar, iş, güç ve büyüklerimiz bırakmadı. Bizi bu meslekte büyütmek istediler. Gerçekten çok zor bir iştir. Koyun sağıyoruz, ellerimiz şişiyor. O sırada bir su bile içemiyoruz çünkü hayvanlar kaçıyor. Askerden yeni döndüm. Şehirdeki rahat hayatı gördükten sonra göçerlikten daha çok nefret ettim. Göçerlik çok ağır bir meslek. Benim 2 çocuğum var. Onlar da benim gibi cahil çoban kalacaklar. Eskiden de bu mesleği sevmiyordum. Ama askerliğe gidince insanları ve dünyayı gördüm. Daha çok bıktım bu meslekten. Keşke başka mesleğimiz olsaydı. Okusaydım doktor, avukat, mühendis olmak isterdim. Okuyacak fırsatımız olmadı. Çocuklarımız bizim gibi cahil olmasın. Gerçekten bize yazık.7 yaşındaki oğlumun şimdi okula gitmesi gerekiyordu, ama gidemedi. Hepimiz ailece buradayız.dedi.