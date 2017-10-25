(Görüntülü Haber) Göbeklitepe'yi görmek isteyenlere maketleri gösteriliyor

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - DÜNYA üzerinde yapılmış en eski anıtsal tapınak olarak bilinen ve insanlık tarihini yeniden yazdıran Göbeklitepe\'de, 12 aydır yürütülen çatı projesi kapsamında ziyaretçilere kapalı durumda olan ören yerinin 2018 yılının ilk aylarında ziyaretçilere açılacağı bildirildi. Göbeklitepe\'yi görmek isteyen yerli ve yabancı turistlere ise Şanlıurfa Müzesi\'nde yer alan Göbeklitepe\'nin aynı boyutlardaki maketleri gösteriliyor. Kent merkezine 18 kilometre mesafedeki Örencik Mahallesi yakınlarında Neolitik döneme ait Göbeklitepe\'deki 1995 yılından bu yana Şanlıurfa Müzesi ve Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü işbirliğiyle kazı çalışmaları yapılıyor. Kazı çalışmalarında şimdiye kadar Neolitik döneme ait yabani hayvan figürlü \'T\' şeklinde dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları ile çeşitli eserler bulundu. 12 bin yıllık geçmişi ile dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe’nin üzerine, çatı ve canlandırma merkezi yapılması için 12 ay önce ziyarete kapatıldı. Bu yıl Temmuz ayında bitmesi planlanan Göbeklitepe, restorasyon çalışmaları sürüyor. UNESCO adaylığı için son hazırlıkların yapıldığı Göbeklitepe\'nin uzun yıllar daha iyi korunması ve sağlıklı kullanılması için de yürütülen yaklaşık 4 bin metrekarelik çelik çatı çalışmalarının yüzde 80\'i tamamlandı. Bölgeye gelen ziyaretçiler için yapılan dinleme tesisinin büyük bölümü tamamlanan Göbeklitepe\'nin tamamen yerli ve yabancı turistlere açılması,açılış tarihinin ise 2018 yılının ilk aylarında olacağı kaydedildi. Öte yandan insanlık tarihinin en büyük anıtsal yapısı olan Göbeklitepe\'yi merak eden yerli ve yabancı turistler ise ören yerenin 12 aydır kapalı olması nedeniyle, Göbeklitepe\'deki eserlerin birebir aynı boyutlarda yapılan maketlerinin sergilendiği Şanlıurfa Müzesi\'ne yönlendiriliyor.