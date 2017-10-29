(Görüntülü Haber) Gizli yetenekler yarıştı, "Modanın Yıldızı Sensin"i kazananlar belli oldu

İSTANBUL, (DHA) MODA tasarım alanındaki gizli yeteneklerin kıyasıya yarıştığı “Modanın Yıldızı Sensin!”in kazananları belli oldu. Ankara\'nın gözde alışveriş merkezlerinden Gordion AVM tarafından düzenlenen “Modanın Yıldızı Sensin!” yarışması, dün akşam düzenlenen görkemli bir galayla final yaptı. Jüri koltuğunda Raşit Bağzıbağlı,Gül Gölge Saygı ve Özge Ulusoy’un yer aldığı ve Seray Sever’in sunumuyla gerçekleştirilen final gecesinde, 20 finalist arasından sıyrılan ilk üç isim Mehmet Karadağ, Hilal Kuşçu ve Dilay Demirbaş oldu. Yarışmayı birincilikle bitiren Mehmet Karadağ, çeşitli hediyelerin yanı sıra Raşit Bağzıbağlı‘nın atölyesinde 1 ay süresince staj yapma imkanına da sahip oldu. Karadağ, “Tasarladığım elbisenin dikimi yaklaşık üç hafta sürdü. Okul arkadaşım ve bir hocamla beraber güzel bir takım çalışması yaptık. Tasarımıma çok inanıyordum ve birinciliği kazandığım için çok mutluyum, diğer finalistlerin işlerini görmediğim için hep bir soru işareti vardı aklımda ama jürinin yorumları beni umutlandırdı. Raşit Bağzıbağlı ile bir staj dönemi geçireceğim, keşke onunla beraber çalışmaya devam edebilsem, bakarsınız bu hayalim de gerçek olur. Bir süre sonra da kendi başım devam etmeyi çok isterim\" dedi. 29 EKİM COŞKUSU Görkemli gala gecesinin sonunda 10. Yıl Marşı’yla sahneye çıkan Pamela, izleyicilere coşkulu dakikalar yaşattı. Finalistler, jüri üyeleri, mankenler ve ziyaretçilerden oluşan kalabalık bir grupla sahnede söylenen marş ve Türk Bayrakları eşliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması da yapıldı. Jüri başkanı Raşit Bağzıbağlı ise şunları söyledi: \"Çok heyecan verici bir süreç oldu, 1.000’i aşkın başvuru aldık, hepsini tek tek çok dikkatle, titizlikle inceledim, kimsenin hakkını yemek istemedim ve sonuçta çok doğru bir seçim yaptığımı düşünüyorum. Bazı tasarımların dikilebilirliği gerçekten çok zordu, çoğu finalist bu zorluğu aşarak tasarımını ortaya çıkartmış, çok beğendim. Tasarımları çok umut vadeden tasarımcılar gördük ancak ne yazık ki aralarından üç kişiyi seçmek zorundaydık. Birinciyi seçmek çok zor oldu, dilerim hepsi bu sektörde kendi yolunu çizebilir. Çizim, tasarım, dikiş, sunuş şekli gibi tüm detayları bütünsel olarak değerlendirdik. Çoğunluğu özgün olan tasarımlar gördük, yarışmanın büyük şehirlerle sınırlı kalmayıp Türkiye’nin geneline yayılmasına çok sevindik. Köylerde yaşayan ve büyük hayal gücü olan insanlar vardı katılımcılar arasında. Çevrelerinde hayal güçlerine yansıyacak ilham kaynağı olmasa da yeteneği içinden gelen finalistlerimiz vardı. Benden sonraki jenerasyondan moda sektörüne çok güzel isimlerin katılacağına inanıyorum.” 1149 ÇİZİM DEĞERLENİRİLDİ Yarışmaya katılan 619 kişiden toplam 1.149 çizimi değerlendiren jüri üyeleri 20 ana finalist ve 5 yedek finalist ismi belirledi. Toplamda 30.000 TL’yi aşan ödülleriyle göz dolduran “Modanın Yıldızı Sensin!” yarışması, Gordion AVM’nin düzenlediği yarışmalar arasında en çok katılımın sağlandığı yarışma oldu. Modanın Yıldızı Sensin yarışmasının ödülleri şöyle: Yarışmanın finaline çıkmaya hak kazanan 20 kişi, 500 TL yüklü Gordion Card’a sahip oldu. Birinci olan Mehmet Karadağ 5.000 TL ödül, Raşit Bağzıbağlı‘nın atölyesinde 1 ay süreli staj imkanı, kumasim.com’dan 5.000 TL değerinde kumaş, Singer Brilliance 6160 dikiş makinesi ve HC 22 dikiş seti kazandı. İkinci Hilal Kuşçu\'ya 3.000 TL ödül, kumasim.com’dan 3.000 TL değerinde kumaş, Singer Brilliance 6160 dikiş makinesi ve HC 22 dikiş seti verildi. Üçüncü Dilay Demirbaş da 2.000 TL ödül, kumasim.com’dan 2.000 TL değerinde kumaş, Singer Tradition 2282 dikiş makinesi ve HC 22 dikiş seti kazandı.