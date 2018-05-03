(Görüntülü Haber) Giyimkent, Arap tekstilcilerin dikkatini çekmeyi başardı

İSTANBUL, (DHA) – Suudi Arabistan, İran, Lübnan ve Irak başta olmak üzere çeşitli Arap ülkelerinden hazır giyim alanında faaliyet gösteren 500 iş adamı, Giyimkent\'teki fuarda Arap yatırımcılarla bir araya geldi. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Ülkemizin ekonomisine ve tanıtımına katkı sağlayacak bir fuarın açılışındayız” dedi.





Şimdiye kadar ABD ve Almanya başta olmak üzere çeşitli Batı ülkelerine ihracat yapan Giyimkent, uluslararası pazar ağında Arap ülkelerinin ağırlığını da artırmanın yollarını arıyor. 2 bin 200 iş yerindeki yaklaşık 10 bin çalışanı ile ülkemizin en büyük tekstil merkezi olan Giyimkent, son reklam ve tanıtım atağı ile Arap tekstilcilerin de dikkatini çekmeyi başardı.





Arap iş adamlarına kumaştan hazır giyime, ev tekstilinden aksesuara kadar Giyimkent\'in ürünleri tanıtılacak. Her biri ülkesinin büyük toptancıları olan Arap iş adamlarının ciddi siparişlerle ülkelerine dönmesi bekleniyor.





“ÜRETİMCİLERLE ALIMCILARI BU FUARDA BULUŞTURUYORUZ”





Giyimkent Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Cevizli, 550 iş adamını Giyimkent’te buluşturduklarını hatırlatarak, “Irak, İran, Lübnan ve Suudi Arabistan’dan gelen iş adamı heyetlerimiz var. Giyimkent’te yaklaşık 3 bin mağazamız var. Burası dünya’nın en büyük tekstil vadilerinden biri. Üretimcilerle alımcıları bu fuarda buluşturuyoruz” açıklamasında bulundu.





“TÜRKİYE ŞU ANDA GİYİMDE DÜNYA LİDERLERİNDEN BİRİ”





İş adamı İbrahim Özkol, fuardan beklentilerinin olumlu olduğunu vurgulayarak, “Özellikle Irak’tan 500 kişilik bir ekip ilk defa bu fuara katılıyor. Şu anda Türkiye Afrika ve Arap ülkelerine tekstilde büyük çoğunlukta ihracat yapıyor. Zaten Türkiye şu anda giyimde dünya liderlerinden biri. Çok başarılı bir çalışma olacağına inanıyorum” diye konuştu.





“BU FUAR İLE BİRLİKTE ÜLKE EKONOMİMİZE VE İHRACATIMIZA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAKTIR”





Hem Giyimkent hem de Esenler için anlamlı bir günde olduklarını dile getiren Esenler Belediye Başkanı Mustafa Tevfik Göksu, “Giyimkent yöneticilerimizin ortaya koymuş olduğu vizyon gereği bu bölgenin bir alışveriş merkezine dönüşmesiyle ilgili bir gayretin içerisindeyiz. Bugün Ortadoğu’ya daha çok Körfez bölgelerindeki ülkelere hitap etmek üzere bir fuar açılıyor. Bu fuar ile birlikte ülke ekonomimize ve ihracatımıza büyük katkı sağlayacaktır. Ülkemizin ekonomisine ve tanıtımına katkı sağlayacak bir fuarın açılışındayız” ifadelerini kullandı.





Başkan M. Tevfik Göksu, konuşmasının ardından Giyimkent Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Cevizli işle fuarın açılışını gerçekleştirdi. Ardından Başkan Göksu ve beraberindeki heyet tekstil firmalarının standlarını gezdi.