(Görüntülü Haber) Girişimci eltiler besi çiftliği kurdu

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE\'de girişimci iki elti, \'Genç Çiftçi Projesi\' kapsamında aldıkları hayvan desteği ile besi çiftliği kurdu.



Merkeze bağlı Kiledere Beldesi\'nde ev kadını Yasemin Gültekin ve Hülya Gültekin yakınlarının da desteği ile \'Genç Çiftçi Projesi\'ne başvurdu. İki elti, yaptıkları başvurunun kabul edilmesi ardından Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü\'nün hibe ettiği 12 büyükbaş hayvanla besi çiftliği kurdu. Hayallerini gerçekleştirdiğini söyleyen Yasemin Gültekin, şöyle dedi:



\"Ben projeyi eltimden duydum. İkimiz kafa kafa verdik bir şeyler olsun istedik. Birlikte projeye başvurduk. 6 tane ben, 6 tane de eltim inek aldı. İkimiz birlikte besliyoruz. Eltimle el ele verip büyük bir çiftlik kurmak istiyoruz\" dedi. Hülya Gültekin ise, desteklerden dolayı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'ne teşekkür etti. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Soner Kahraman da ise, \"Genç Çiftçi Projesi kapsamında kişi başı 6\'şar hayvan veriyoruz. 2016 yılında 60 proje ile 2017 yılında ise 89 projeye destek verdik.\"