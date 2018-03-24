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(Görüntülü Haber) Giresun'daki orman yangınları kontrol altına alındı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN’da dün gece fırtına nedeniyle devrilen elektrik direklerinin tellerinden çıkan kıvılcımların neden olduğu 4 ayrı orman yangını, kontrol altına alındı

24 Mart 2018 19:48

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN’da dün gece fırtına nedeniyle devrilen elektrik direklerinin tellerinden çıkan kıvılcımların neden olduğu 4 ayrı orman yangını, kontrol altına alındı. Giresun’un merkez Alınca köyü ve Görele ilçesinin Daylı köyü ile Espiye ilçesinin Cibril Mahallesi ve Bulancak ilçesinde ormanlık bölgelerde dün gece lodos fırtınasında elektrik direkleri devrildi. Devrilen direklerin tellerinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle ormanlık alanlarda yangınlar çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ile Giresun ve ilçe belediyelerinin müdahaleleri ile yangınlar kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Giresun Orman Bölge Müdürü Mustafa Özkaya da lodos ve elektrik direğinin devrilmesi sonucu ormanlık alanlarda çıkan yangınların kontrol altına alındığını açıkladı. Özkaya, yangınlarla ilgili inceleme ve teknik çalışmanın ise devam ettiğini ifade etti.

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