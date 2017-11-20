(Görüntülü Haber) Giresun’da kadın çiftçiler aldıkları hibelerle üretime başladı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak amacıyla 2016 yılında başlatılan \'Genç Çiftçi Projeleri\' kapsamında Giresunlu kadınlar aldıkları hibelerle üretim yapıyor. Kadın girişimciler ayrıca kazançlarıyla da aile ekonomisine katkı sağlıyor. Genç Çiftçi Projeleri’ne 2017 yılında başvuran ve seracılık için destek alan 32 yaşındaki Birgül Topatan, daha modern bir serada üretim yaparak aile ekonomisine katkıda bulunacağını söyledi. Giresun Merkez Erikliman Köyü Gaziler Tepesi’ndeki arazisinde kendi yöntemleriyle seracılık yaptığını, internette dolaşırken Genç Çiftçi Projesi’ni gördüğünü anlatan Topatan \"Zaten bizim seramız vardı. İnternette dolanırken bu projeyi gördüm. Kadın çiftçilere destek verildiğini okudum. Ailemle paylaştım, sonra başvurdum. Şansıma da çıktı. Bu sayede daha modern bir seraya kavuştum. Şu anda marul dikimi yapıyoruz. Seramıza 4 bin adet marul dikeceğiz. Mevsimine göre sebze üretimi gerçekleştireceğim. Devletin çiftçilere büyük desteği oldu. Bu imkanlardan kadın çiftçilerimiz de yararlanabilir. Ben devletimizin bize verdiği imkan sayesinde kendi işimin patronu oldum” dedi. \'AİLEME MADDİ DESTEK OLUYORUM\' Duroğlu Beldesi Çağlayan Köyü\'nde 2016 yılında başvurduğu projeye destek alan ve arıcılık yapan Hava Gülbeyaz da bu yıl 200 kilo kestane balı ürettiklerini belirtti. Aile bireylerine proje hakkında bilgi verildikten sonra kendisiyle bunun paylaşıldığını ardından da karar vererek başvurda bulunduğunu aktaran Gülbeyaz şöyle konuştu: “Karar verdik ve başvurduk. Başvurumuz kabul oldu. Önce eğitim aldık, sınava girdikten sonra da belgemizi alıp işe koyulduk. Verilen destekle 50 kovan aldık. Hepsini devlet karşıladı, bizim için iyi oldu. Eşim de bana destek oluyor, bilmediğim konuda yardımcı oluyor. Kadınların bu gibi projelere katılması ve bir işe başlamasını gerekir. Aileme maddi destek oluyorum. Benim için iyi oldu. Tavukçuluk ve hayvancılık da yapılabilir. Bu işi yapabildiğimi için köylüler de bana destek oldu. Bu sene hava iyi gitmediği için 200 kilo balımız oldu. Arılar burada kestane, ıhlamur, papatya, lahana çiçeğinden faydalanıyor. Daha çok kestane çiçeğinden faydalanıyor, biz de hakiki kestane balı üretiyoruz.” 7 MİLYON 140 BİN LİRALIK ÖDENEK Giresun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Angın da 2016 yılında 231 Genç Çiftçi Projesi için 6 milyon 930 bin lira, bu yıl onaylanan 238 projeye de 7 milyon 140 bin lira ödenek tahsis edildiğini belirtti. Müdür Angın, “Bu tesisler İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz teknik ekipleri tarafından düzenli olarak ziyaret edilmekte, faaliyet ve teknik yönlerden kontrol edilmektedir. Projelerin yatırım gerçekleşme iş ve işlemleri halen devam etmektedir” açıklamasını yaptı.