(Görüntülü Haber) Giresun Üniversitesi 1'inci Onur Ödülleri sahiplerine verildi

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN,(DHA) - GİRESUN Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından 1\'inci Onur Ödülleri programı düzenlendi. Törene UEFA eski Asbaşkanı Şenes Erzik, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek\'in de aralarında bulunduğu birçok Giresunlu spor camiasındaki isimlere ‘Onur’ ödülü verildi. ERZİK: \"ÇOK DUYGULANDIM Törende onur ödülü alan Şenes Erzik memleketi Giresun\'la ilgili anılarını anlatarak, UEFA\'da 33 yıllık bir görev rekoru olduğunu, yönetim kurulunda da 24 yıl görev yaptığını, bunun kırılması zor bir rekor olduğunu kaydetti. Onur ödülü için çok duygulandığını dile getiren Erzik, \"İnsanız, insan olduğumuz için saygı sevgi olmazsa biz bütün bunlara kavuşamayız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı. DURSUN ÖZBEK: \"AKLINIZA HANGİ SPOR GELİRSE İLK AKLA GELEN GALATASARAY’DIR\" Törende konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Kulübünün önemli misyonu olduğuna işaret ederek, \"Konu spor olunca benim için önemli olan Galatasaray. Çünkü Galatasaray Spor Kulübü, bildiğiniz üzere 1905 yılında kurulmuştur. Bu kulübün temelinde 500 yıllık bir kültürün getirdiği değerler var. Çünkü Galatasaray Lisesi ilk Osmanlı döneminde devlet adamı yetiştiren okullardan bir tanesi. O dönemde en büyük özelliği devlet adamı yetiştirmesidir. Sadece bu mu? Hayır. Aynı zamanda ülkeye sporu getiren kurum. Dolayısıyla aklınıza hangi spor gelirse ilk akla gelen Galatasaray’dır\" dedi. \"GALATASARAY İÇİN BELGESEL ÇEKİLECEK\" Galatasaray Spor Kulübü tarihi için belgesel film projelerinin olduğunu hatırlatan ve bu yönde çalışmaların da sürdüğünü ifade eden Başkan Özbek şöyle konuştu: \"Şu anda çalışmalarımız sürüyor. Sponsor arayışları var. Galatasaray kulübünün kuruluşunu bir belgesel, bir sinema filmi şeklinde yapacağız. Bir gerçeği burada sizinle paylaşıyorum, belgeleri de var. Ali Samiyen ve arkadaşları bir gün bir maç sonrası çamur içindeler, yağmurlu bir hava. Adamlar kurulanıp üstlerini değişecekçeler, akşam \'nereye gidelim?\' diye düşünüyorlar. Üzerlerini değişmek için, yan tarafta bir mezarlık var orası kuytu bir yer diye oraya gidiyorlar. 1900\'lü seneler İstanbul’da Hafiyeler kol geziyor. O zaman da toplu hareketler takipte. Orada tam soyunurken hafiyeler bunları yakalıyor. \'Ne yapıyorsunuz burada?\' diyorlar. Onlar da \'top oynuyoruz\' diyorlar. Topu gösteriyorlar. Hafiyeler de \'Bu top bomba olmasın\' diyorlar. O zaman devreye Ahmet Robenson giriyor, İngilizce konuşuyor. Topta bilirsiniz dikiş var. Topun dikiş kısmında bir şişirildiği yerin dışarıda olması üzerine hafiyeler amirine \'Efendim bu bombanın fünyesi de var\' diyor. Robenson o kısmın sibopu olduğunu anlatıyor. Topu görsen bomba sanıp karakola götürürsün lafı işte buradan geliyor. Bu reel bir hayat hikayesi. Bunu Galatasaray kulübünün nasıl kurulduğunu ve geliştiğini anlatmak için sizle paylaştım.\"