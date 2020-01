(Görüntülü Haber) Girdikleri dairelerdeki eşyaları talan ettiler

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL TOKAT,(DHA) TOKAT\'ta aynı apartman içerisindeki 1\'nci ve 5\'nci katlardaki dairelere giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler evlerdeki eşyalara kesici aletler ile zarar verdi. Olay dün kent merkezinde, Kaşıkcıbağları Mahallesi, Şelale Park evlerinde yaşandı. 5 katlı binanın 1\'nci katında oturan esnaf 35 yaşındaki Mehmet Sarıca ve 5\'nci katında oturan memur 58 yaşındaki Ceyhun Koyuncu\'nun evlerine içeride kimse bulunmadığı sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler girdi. Kapıları zorlayarak evlere giren kişi ya da kişilerin evden hiçbir şey çalmadığı belirlenirken evlerde bulunan eşyalar kesici bir aletle parçalandı. Evlerine döndüklerinde durumu fark eden ev sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İki evde de parmak izi araması yapan polis ekipleri kesici aletle eşyalara zarar veren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Evindeki eşyaların kullanılmaz hale geldiğini ifade eden Ceyhun Koyuncu, Önce benim daireme girilmiş. Bütün eşyalarımızı ortaya döküp mahvetmişler. Koltuk takımımı kesmişler, artık neyle kesiyorlarsa. Yani ne var ne yok el değmedik yer bırakmamışlar. Daha sonra komşunun evine inmişler ve daha çok zarar vermişler. Ama kesinlikle hırsızlık değil. Zerre kadar bir çöp çalıntı bir şey yok. Çalmak amacıyla girmemiş ,mala zarar vermek amacıyla girilmiş. Görüntü onu gösteriyor. Evde çocuğun laptopu da ortada, bazı eşyalarımız da. Yani değer edecek eşyalarımız ortada, onları yerinden dahi hiç oynatmamış. Ama eşyaya haddinden fazla zarar vermiş. dedi. BİR KOLTUKTA 40 TANE ÇİZİK VAR 1\'nci katta oturan komşusu Mehmet Sarıca\'nın eşinin eve geldiğinde şahıslar ile karşılaştığını söyleyen, Ceyhun Koyucu, Komşuların anlatmasına göre komşuda okulda veli toplantısı varmış. Eve geldiğinde içeri giriyor, bakıyor ki mutfağın kapısı kapalı, açık bırakmıştım diyor. Kapıyı açıyor bakıyor ki mutfak dağınık halde, salona geçince arkasından birisi kafasına vuruyor, yere düşüyor. Biraz da korktuğu için gözlerini kapatıyor, bana bir zarar verecek endişesiyle. Saçı uzundu diyor. Ama erkekte olabilir çünkü kolunu sıkmış, sonra kaçıp gitmiş. Hani bir kişi mi bir kaç kişi mi bilmiyoruz. Hırsız benim bildiğim kadarıyla bir eve girer, en kısa sürede orada yapacağını yapıp çeker gider. Bizde sanki keyif çatmak için gelmiş. Komşunun koltuğuna baktım bir koltukta kırk tane çizik var. Yavaş yavaş zevk vere vere yapmış. diye konuştu. BİR YIL ÖNCE YİNE OLMUŞ 1 yıl önce sitelerinde aynı şeyin yine olduğunu söyleyen Koyuncu, Aynı şekilde komşumun evine girildi. Onda da yine mala tahribat verildi. Koltuk takımını o zaman yeni almışlardı. Kullanılmaz hale getirmişler, onu da atmışlardı dedi. CAN KORKUMUZ VAR Koyuncu, apartman sakinleri olarak endişe içerisinde oldukları söyleyerek şöyle konuştu Ben şimdi işe gittiğim zaman gözüm arkada kalacak. Maldan geçtik, can korkumuz var. Çünkü çocuğum olaydan 10- 15 dakika sonra eve geldi. Çocuğumla karşı karşıya gelseydi belki de büyük bir zarar verecekti. Çünkü eve giren, her şeyi göz önüne alarak giriyor. Ona göre tedbirini alarak geliyor. Bir şeyle karşılaştığı zaman nasıl müdahale ederim diye eve giriyor.