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(Görüntülü Haber) Gıda mağazasında yangın çıkan yangın korkuttu

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı İlçesi'nde, toptan gıda mağazasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı

24 Ağustos 2017 21:36

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bayraklı İlçesi\'nde, toptan gıda mağazasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor. Manavkuyu Mahallesi 613 Sokak üzerinde bulunan toptan gıda mağazasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mağazadan yükselen alevleri gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, polis çevre güvenliği alarak mağazanın bulunduğu caddeyi trafiğe kapattı. Yangını görüntülemeye çalışan vatandaşları polis engellemekte güçlük çekti. Yangın sırasında bir mağaza çalışanı dumandan etkilendi. Ambulansta tedavi edilen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kimyasal ürünler yüzünden yangını kontrol altına almakta zorlanırken, çevre ilçelerden ekiplerde yangına müdahale etmeye başladı.

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