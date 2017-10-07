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Dünya

(Görüntülü Haber) Gıda fuarı ANUGA Köln'de başladı

Hakan Aytaş / Köln, 7 Ekim (DHA) - Almanya'nın Köln kentinde, dünyanın en büyük uluslararası gıda fuarı ANUGA 2017 başladı

07 Ekim 2017 18:24

Hakan Aytaş / Köln, 7 Ekim (DHA) - Almanya\'nın Köln kentinde, dünyanın en büyük uluslararası gıda fuarı ANUGA 2017 başladı. 11 Ekim Çarşamba günü sona erecek olan fuar, 107 ülkeden toplam 7 bin 405 katılımcı ile gerçekleştiriliyor. ANUGA\'da ilk beş sırada, İtalya 853, Almanya 716, İspanya 546, Çin 543 ve Türkiye 298 katılımcı ile temsil ediliyor. Fuarın bu yılki partner ülkesi ise Hindistan. Vizelerdeki sıkıntılar aşılamıyor ANUGA Fuarı\'na katılan Türk firmaları yeni ürünlerini tanıtma ve müşteri ağlarını genişletme fırsatı yakaladılar. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcısı Dursun Topçu, gıda sektöründeki Türk firmalarının kendilerini hem kalite hem de sunum açısından geliştirdiklerini söyledi. Topçu, ANUGA Fuarı\'na gelirken Türk iş insanlarının vize konusunda yaşadıkları sıkıntının arttığına ise dikkati çekerek, “Vizeler konusunda sıkıntı var maalesef. Biz Avrupa Birliği ve Almanya\'nın Türk tüccarlara biraz daha kolaylık sağlamalarını arzu ediyoruz. Oldukça fazla evrak isteniyor. Verilen vize süreleri kısalırken, vize alma süreleri uzuyor. Eskiden üç günde alınan vizeler son dönemlerde maalesef bir hafta, 10 güne kadar çıktı. Burada da katılımcı firmalardan maalesef zorluk çeken vatandaşlarımız oldu. Bu konuda bizim hükümetimizin çalışmaları var ama Avrupa Birliği tarafından da bu gayreti bekliyoruz inşallah.” dedi.

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