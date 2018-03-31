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(Görüntülü Haber) Gezgin hırsızlar, ayakkabı çalarken yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da gittikleri birçok kentte hırsızlık yapan 3 kadın, bir apartmandan ayakkabı çalarken yakalandı

31 Mart 2018 13:38

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da gittikleri birçok kentte hırsızlık yapan 3 kadın, bir apartmandan ayakkabı çalarken yakalandı. Şüphelilerden 1\'i tutuklandı, 2 kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi\'ndeki bir apartmana giren Gülcan Ç. (22), Pınar O. (31) ve Muazzez T. (27), dairelerin önündeki ayakkabıları çaldı. Bu sırada binada oturan Hakan Elma, 3 kadının hareketlerinden şüphelenip, polisi aradı. Bunun üzerine olay yerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Karşılarında polisi gören kadınlar, \"Biz buraya yönetici ile temizlik için görüşmeye geldik\" dedi. Ancak çaldıkları ayakkabılar, şüphelileri ele verdi. Cono aşiretine mensup oldukları belirtilen Gülcan Ç., Pınar O, ve Muazzez T., sorgulanmak üzere emniyete götürdü. Şüphelilerden Pınar O.\'nun Antalya, Kütahya, Konya, Kırıkkale, Aydın, Uşak, İzmir, Denizli, İstanbul, Ankara ve Adana\'da hırsızlık yaptığı ve 20\'den fazla suç kaydı olduğu ortaya çıktı. ​Gülcan Ç.\'nin çoğunluğu Hatay\'da olmak üzere, Kocaeli, İzmir, Bursa, Kahramanmaraş ve Gaziantep\'te hırsızlık yapıp 35 ayrı suça karıştığı, Muazzez T.\'nin ise yine hırsızlıktan 25 ayrı sabıkası olduğu öğrenildi. ​Emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Gülcan Ç. tutuklandı, Pınar O. ve Muazzez T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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