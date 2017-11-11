(Görüntülü Haber) Geri dönüşümle, 5 yılda 240 bin 764 ağaç kesilmekten kurtarıldı

Hasan KIRMIZITAŞ- Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te merkez ilçe Şehitkamil Belediyesi tarafından 5 yıl önce başlatılan proje kapsamında toplanan 20 bin 156 ton atığın geri dönüşümü ile 240 bin 764 ağaç kesilmekten kurtarıldı. Şehitkamil Belediyesi tarafından 5 yıl önce geri dönüşüm için ambalaj atıklarının toplanması amacıyla \"Çöpünüzle Möp\'ünüzü karıştırmayın\" sloganıyla \'Möp\' projesini başlattı. Proje kapsamında 5 bin metrekare alan üzerine kurulu tesiste 5 yıl içerisinde 20 bin 156 ton atığın geri dönüşümü ile ağaçlar kesilmekten kurtarıldı, 4 bin 280 megavat elektrik, 27 bin 285 ton su tasarrufu yapıldı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kurulan tesisle ekonomik değeri olan çöplerin ayrıştırılarak ülke ekonomisine katkı sağlandığını söyledi. Proje ile çevreyi koruduklarını ve topluma bu bilinci aşılamaya başladıklarını anlatan Fadıloğlu, \"Amacımız toplumsal bilinci artırmak, vatandaşın bilinçli şekilde yerinde ayrıştırılmasını sağlamak. Ayrıştırma tesisiyle ekonomik değeri olan unsurları ayrıştırarak ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz\" dedi. Farkındalık oluşturmak adına projeyi başlattıklarını amaçlarının hava, su ve toprağı korumak olduğunu dile getiren Fadıloğlu, \"Bizim buradaki amacımız, ilk olarak, topladığımız çöplerin özellikle bertaraf edilmesinde yaşanan sıkıntıları minimuma indirmek oldu. Bunların arasındaki piller, yanık yağlar, ağır metaller bunlar katı atık depolama alanına gittiğinde, toprak vasıtasıyla yer altı sularına geçmesi söz konusu ve çevresel değerlere ve içme suyumuza zarar vermesi söz konusu. Diğer taraftan geri dönüşüme tabi olan unsurların, metal, cam, kağıt, plastik, pet bunların ülke ekonomisine geri dönüşümünü sağlamak bizim için çok önemliydi. Biz bunu yaparken, belediyeye geri dönüşüm sağlamak adına değil farkındalık oluşturmak ve çevresel değerlere dikkat çekmek için bu projeyi önemsedik. Şu anda kullandığımız çevre dedelerimizin bize mirası değil ama torunlarımızın bize emaneti. Biz bu emaneti, ne kadar sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktarabilirsek daha yaşanabilir bir dünyada, insanların sağlıklı bir şekilde yaşamasına katkı sağlamış oluruz\" diye konuştu. Proje kapsamında 2012 yılından bu yana toplanan 20 bin 156 ton atığı geri dönüştürdüklerini anlatan Fadıloğlu, şöyle konuştu: \"Atıkların geri dönüşümüyle büyük kazanımlar elde ettik. 240 bin 764 ağacın kesilmesini engelleyerek doğaya daha fazla oksijen salınımını sağlamış olduk. Yine proje sayesinde 4 bin 280 megavat elektrik, 27 bin 285 ton su, 4 bin 123 metreküp fueloil tasarrufu yapıldı. Yine bu kapsamda doğaya atılması durumunda büyük zarar oluşturan 33 bin 733 adet atık pil topladık. Atık pillerin toplanması ve geri kazanımının sağlanması sayesinde 1 milyon 375 bin 800 metreküp toprağın kirlenmesini önledik.\" Fadıloğlu, projenin sürdürülebilir olması amacıyla sık sık vatandaşları ve öğrencileri bilgilendirme çalışması yürüttüklerini de sözlerine ekledi.