(Görüntülü Haber) Genelkurmay Başkanlığı üzerinde uçuş yapan pilot, savunma yaptı

Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA) - DARBE girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü\'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı üzerinde uçuş yapan eski Pilot Kurmay Binbaşı Fatih Mehmet Çavur\'un savunması tamamlanarak, çapraz sorgusuna geçildi. Sanık Çavur, 141. ve 143. Filo koridorlarındaki görüntüleriyle ilgili görüntüleri inceledikten sonra savunma yapacağını söyledi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları yerleşkesindeki duruşma salonda görülen davada, dün gün boyu savunma yapan sanık Çavur\'un, bu celsede çapraz sorgusuna geçildi. Savunmasında, daha önceki pilotlar gibi suçlamaları kabul etmeyen ve terörle mücadele harekatı kapsamında aldığı emir üzerine uçuş yaptığını söyleyen Çavur, \"Görevim dışında hiç bir şeye müdahil olmadım. Amirlerim dışında hiç kimseden ya da gruptan emir almadım, herhangi bir grupla irtibatlı olmadım. Üzerime atılan suçları işlemem söz konusu değildir. Amirlerimin emirleri dışında yaptığım hiç bir faaliyetim yoktur. Bu işin planlayıcısı ve yöneticisi olmak suçlamalarını çok komik buluyorum ve reddediyorum\" dedi. \"GÖRÜNTÜ VE SES KAYITLARINI İNCELEDİKTEN SONRA CEVAP VERECEĞİM\" İddianamede, Cumhurbaşkanlığı Sarayı\'nın bombalanması için telsizle pilotlara emir verdiği de yer alan sanık Çavur, bu iddiayı da kabul etmediğini ve ses kayıtlarını incelemek istediğini belirtti. Sanığa, 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü 141. ve 143. Filo koridorlarındaki görüntüleri izletildi. Sanık Çavur, görüntü ve ses kayıtlarını inceledikten sonra savunma yapacağını belirtti.