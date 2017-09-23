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(Görüntülü Haber) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar Irak Genelkurmay Başkanı ile görüştü

ANKARA, (DHA9 IRAK Genelkurmay Başkanı Orgeneral Osman Ali Ferhud El - Ghanimi ve beraberindeki heyet, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın resmi davetlisi olarak bugün Türkiyeye geldi

23 Eylül 2017 22:27

ANKARA, (DHA9 IRAK Genelkurmay Başkanı Orgeneral Osman Ali Ferhud El - Ghanimi ve beraberindeki heyet, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar\'ın resmi davetlisi olarak bugün Türkiyeye geldi. Yapılan görüşmelerde IKBY\'nin 25 Eylül\'de düzenleyeceğini açıkladığı gayrimeşru referandum başta olmak üzere bölgenin güvenliği ve istikrarını tehdit eden gelişmelerin ele alındığı vurgulandı. Ayrıca DEAŞ ve PKK başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile ortak mücadele kararlılığı ve Irak\'ın toprak bütünlüğü ile siyasi birliğinin muhafaza edilmesinin öneminin bir kez daha vurgulandığı belirtildi.

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