(Görüntülü Haber) Genel Müdür Bozgeyik PTT e-ticarette yüzde 300 büyüdü

Yaprak KOÇER SAMSUN, (DHA)SAMSUN\'da katıldığı toplantıda konuşan PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Allah\'a çok şükürler olsun 2016 yılını kârlı kapattığımız gibi 2017 yılını daha büyük kârla kapatarak, her yıl postacılık alanındaki kârımızı yüzde 50 artırıp, bankacılık alanında en az o kadar kâr eden, e-ticarette yüzde 300 büyüyen, dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir şirketten bahsediyoruz dedi. PTT 2018 Yonetim ve Değerlendirme Toplantısı, Samsun\'da düzenlendi. Bir otelin salonunda gerçekleştirilen toplantının açılış programına Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, PTT yöneticileri ve müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. PTT\'nin 2017 yılında gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili hazırlanan kısa videonun izlenmesinin ardından Bozgeyik, konuşma yaptı. Bozgeyik, 2 yıl önce göreve geldiğimizde hep söylediğimiz şuydu Biz PTT\'yi bir dünya markası yapacağız. Bunun için her türlü malzeme, birikim ve tecrübe de vardı. PTT\'miz artık sadece posta ile uğraşan sadece mektup getiren-götüren bir kuruluş olmaktan çıktı, bir büyük holding olma yolunda emin adımlarla yürüyor. Uluslalarası çalışmaları yönlendirip Dünya Posta Birliği\'ni yöneten, dünyada posta sektörüne yön veren bir PTT var. Allah\'a çok şükürler olsun 2016 yılını kârlı kapattığımız gibi 2017 yılını daha büyük kârla kapatarak her yıl postacılık alanındaki kârımızı yüzde 50 artırıp, bankacılık alanında en az o kadar kâr eden, e-ticarette yüzde 300 büyüyen dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir şirketten bahsediyoruz arkadaşlar diye konuştu. Toplantıyı Samsun\'da yapmalarının birkaç nedeni olduğunu belirten Bozgeyik, Bir nedeni de biz bu dünyaya açılma stratejisi kapsamında dünyanın şu anda 2017 sonu itibarıyla posta teşkilatları içerisinde 7\'nci sıraya yükselmiş lojistik şirketi olarak, gerçekleriyle, istatistikleri ile rakamları ile dünyada 7\'nci sıraya yükselmiş bir posta şirketi olarak yerimizi aldık. Samsun Türkiye\'nin Kafkaslar\'a açılan, kuzeye açılan çok önemli bir noktası. Bizim buradan da lojistiği harekete geçirmemiz gerekiyor, buradan da bir eylem yapmamız gerekiyor dedi.