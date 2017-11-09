(Görüntülü Haber) Gençlik ve Spor Bakanlığının 2018 yılı bütçesi belli oldu

ANKARA,(DHA) -

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Merkez teşkilatı birimleri için öngörülen 2018 yılı bütçe ödeneği, 35 milyon 121 bin lirası personel ve SGK giderleri, 73 milyon 173 bin lirası mal ve hizmet alımları, 51 milyon 268 bin lirası cari transferler, 31 milyon 830 bin lirası ise yatırım harcamaları olmak üzere toplam 191 milyon 392 bin liradır dedi.

Bakan Osman Aşkın Bak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu\'nda Bakanlığının 2018 bütçesine ilişkin sunum yaptı. Sunumuna, Cumhuriyetin 94. yıl dönümünü kutlayarak başlayan Bakan Osman Aşkın Bak, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü, vefatının 79. yılında saygı ve rahmetle anıyor, bu vesileyle vatan müdafaasında canını siper eden tüm şehit ve gazilerimizi minnetle yad ediyorum. diye konuştu.

Gençlik kavramının, sadece biyolojik değil aynı zamanda toplumsal ve ruhsal bir kavram olduğunu dile getiren Bak, Bir anlamda fiziksel ve ruhsal açıdan olgunlaşma ve yaşama hazırlanma dönemidir. Bir toplumun geleceği o toplumun genç nüfusunun ellerinde şekillenir. Günümüz toplumsal yaşamında olağanüstü merkezi bir konum edinen spor ise çağımızın en güçlü sosyal olgularından birisi olarak her gün gelişmektedir. Spor, toplumun sadece fiziki anlamda değil aynı zamanda ruhsal açıdan da daha sağlıklı, kaliteli ve verimli bir hayat sürmesi için vazgeçilmez bir olgudur. Spor artık sadece fiziksel bir aktivite olarak değil sosyal ve ekonomik etkileriyle de sürekli gündemdedir ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, gençlik alanında yürüttükleri faaliyet ve sundukları hizmetlerle gençlerin hayata daha iyi hazırlanmaları, çocukluk ile erişkinlik arasındaki gelişim dönemlerinin en verimli şekilde değerlendirilmesini amaçladıklarını vurgulayan Bak, şöyle devam etti

Bakanlığımız spor alanında, milletimizin sporla olan ilişkisini geliştirmek, spor kültürünü her yaştan vatandaşımızın günlük yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline getirmek ve bu sayede toplumumuzun fiziksel açıdan daha hareketli, daha sağlıklı olmasını sağlamak konulu faaliyetler yürütmektedir. Bununla beraber uluslar arası düzeyde başarılı sporcular yetiştirmek için gerekli koşulların oluşturulması ve hem sporcularımızın hem de onların yetişmesinde emek sahibi olan çalıştırıcı ve yöneticilerin desteklenmesi yönünde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yükseköğrenim öğrenci yurtlarında kalan gençlerin barınma ve beslenme imkanlarının, önceki dönemlerle kıyaslanamayacak şekilde iyileştirildiğine dikkati çeken Bak, ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız burs verildiğini, yükseköğrenime dahil olan tüm öğrencilere kredi imkanı sağlandığını söyledi.

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 1 MİLYAR 284 MİLYON 808 BİN LİRALIK BÜTÇE

Bakan Bak, Merkez teşkilatı birimleri için öngörülen 2018 yılı bütçe ödeneği, 35 milyon 121 bin lirası personel ve SGK giderleri, 73 milyon 173 bin lirası mal ve hizmet alımları, 51 milyon 268 bin lirası cari transferler, 31 milyon 830 bin lirası ise yatırım harcamaları olmak üzere toplam 191 milyon 392 bin liradır. dedi. Bu miktara Bakanlığa bağlı kuruluşlara yapılan hazine yardımlarının dahil olmadığını kaydeden Bak, Spor Genel Müdürlüğü için öngörülen 2018 yılı bütçe ödeneğinin toplam 1 milyar 284 milyon 808 bin lira, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü için öngörülen 2018 yılı bütçe ödeneğinin toplam 13 milyar 889 milyon 262 bin lirayı bulduğunu söyledi.

Bakanlık merkez teşkilatında 476 personelin görev yaptığını dile getiren Bak, ortak değerler etrafında buluşan gençlerin, sanat, kültür, spor gibi alanlarda dostluk ve kardeşlik duygularıyla bir araya gelmesine vesile olan Gençlik Merkezlerine verdikleri öneme değindi. 81 ilde kurulan merkez sayısının 2002 yılında 74, 2016 yılında 230, bugün ise 279\'a ulaştığını anlatan Bak, bu sayının yıl sonunda 313\'e yükselmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Bak, Gençlik Merkezi çalışmalarında, Sosyal Bilimler, Kişisel Gelişim, İnovasyon, Değerler, Dil Eğitimi ve Dini İlimler Atölyeleri olmak üzere 6 başlıkta oluşan programlarda gençlerle bir araya geldiklerini ifade ederek, gençlere yönelik düzenlenen faaliyetler hakkında bilgi verdi. Bakan Bak, 2017 yılında toplam 110 bin 250 gencin katılımıyla 36 kampta gençlere kendilerini geliştirme ve birbirleriyle kaynaşma imkanı sunulduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'ndeki gençlere yönelik düzenlenen aktiviteler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu\'da Yatırım ve Destek Hamlesi Projesi, Çanakkale şehitlerini anmak için düzenlenen 57. Alay Vefa Yürüyüşü, Sarıkamış şehitlerini anmak amacıyla yapılan Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü ve anma programları hakkında da bilgi veren Bak, 2017 yılı içinde desteklenecek projeleri, Bağımlılıkla Mücadele, Sosyal Uyum, Kültür ve Sanat, Yenilikçi Fikirler, Mesleki Eğitim ve Bilimsel Araştırma şeklinde sıraladı. Hazırlanan proje tekliflerinden 340 tanesine toplam 23 milyon 700 bin lira destek verildiğini anlatan Bak, özel çağrı ile DAP ve GAP kapsamındaki illere yönelik, 203 projeye de 20 milyon lira destek sağlandığını kaydetti.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

2016\'da bağımlılıkla mücadele temalı 31 projeye 1 milyon 910 bin lira destek verildiğini kaydeden Bak, gençlerin ve gençlik çalışanlarının bu konuda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve mücadelede aktif rol almalarının sağlanması konularında çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti. Bak, şöyle devam etti

Sayın Cumhurbaşkanımız, \'Bizim nazarımızda silahlı terör neyse uyuşturucu terörü de odur diyerek, tehlikenin ciddiyetine temas etmişlerdir. Bizler de bu fikirle yola çıkarak bağımlılıkla mücadelemizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. Çünkü Türkiye\'nin yarınlarını ne bir terör örgütüne ne de uyuşturucu çetelerine teslim etmeye niyetimiz ve tahammülümüz yoktur. Bu doğrultuda uyuşturucu madde bağımlılığına karşı en güncel bilimsel yöntemlerle mücadele etmekte ve bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışmaktayız.

Osman Aşkın Bak, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından hayata geçirilen İçimizdeki Kahramanlar projesi kapsamında 10 Ağustos 2016\'dan 20 Temmuz 2017\'ye kadar geçen süre zarfında 108 program gerçekleştirildiğini, bu programlar ile 300 binden fazla vatandaşa ulaşıldığını dile getirdi.

Bakan Bak, İslamofobiye ilişkin de şunları kaydetti

Son yıllarda özünde nefrete dayalı bir ırkçılık türü olan ve İslam karşıtlığını tanımlamak maksadıyla kullanılan İslamofobi ile mücadelemiz etkin biçimde sürdürülmektedir. Bir anlamı da barış olan yüce dinimize karşı nefret duygularının tümünü içine alan bu kavramı rehber edinen kimi kişiler, gruplar ya da firmalar; ürettikleri dijital oyunlarda dinimiz ile ilgili kötüleyici ve olumsuz mesajları gizli olarak vermektedir. Bu oyunlarda dini semboller, kutsal mekanlar oyuncuların oynarken çok fark edemeyeceği şekilde yerleştirilmiş olup gizli bir biçimde algı yönetimi yapılmaya çalışılmaktadır.

TESİSLER

Spor yatırımları kapsamında, Spor Genel Müdürlüğüne 2017 yılında spor tesisi yatırımları için 530 milyon 987 bin lira başlangıç ödeneği tahsis edildiğini, yıl içinde eklenen ödeneklerle beraber toplam yatırım bütçesinin 589 milyon liraya ulaştığını belirten Bak, dünyada spora en fazla yatırım yapan ülkelerin başında Türkiye\'nin geldiğini anlattı. Bak, şu bilgileri verdi Toplam bin 160 adet projemizin 820\'si tamamlanmış olup 188\'i yapım, 48\'i proje ve ihale aşamasında, 104 projenin ise arsa tahsisi ve proje çalışmaları devam etmektedir. Spor salonları, gençlik merkezleri, yüzme havuzları, atletizm pistleri ve diğer spor tesisleri olmak üzere, 32 adet proje 24 milyon 892 bin lira GAP, 51 adet proje 50 milyon 896 bin lira DAP, 26 adet proje 55 milyon 814 bin lira DOKAP, 23 adet proje 22 milyon 305 bin lira KOP kapsamındadır. Türkiye genelinde Bakanlığımız, TOKİ ve belediyeler ile yapılan iş birliği çerçevesinde 32 adet stadyum projemiz bulunmaktadır.

Sportif alt yapı ve başarıya verdikleri öneme değinen Bakan Bak, bu kapsamda 2003 yılından bu yana yürütülen yoğun çalışmalar neticesinde lisanslı sporcu sayısının, 2017 yılı Ekim ayı itibarıyla 8 milyon 52 bin 275\'e yükseldiğini, 2018 yılı sonu itibarıyla bu sayının 9 milyona çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

Okul spor faaliyetlerine katılan sporcu sayısının, 2018 yılı sonunda 2 milyon 485 bin 406\'ya çıkarılmasını amaçladıklarını anlatan Bak, 2018 yılında okul spor faaliyetleri için en az 100 milyon lira kaynak ayıracaklarını dile getirdi.

Engelli sporcular için düzenlenen programlara 2017 yılında toplam 42 bin 664 gencin katılım sağladığını kaydeden Bakan Bak, sporcuların yanı sıra antrenör sayısı ve kalitesini artırmak adına da çalışmalar yapıldığını vurguladı.

TOHM\'LARDAKİ SPORCU SAYISININ ARTMASI HEDEFLENİYOR

Bakan Bak, yetenekli ve başarılı sporcuların üst düzeyde yetiştirilmesi, performanslarının geliştirilmesi amacıyla kurulan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinin (TOHM) 20 ilde 18 branşta faaliyetlerine devam ettiğini, merkezlerden yararlanan sporcu sayısının gelecek yıl bini aşmasının hedeflendiğini vurguladı.

Verilen destekler sayesinde spor kulüplerinin sayısının 2017 yılı Ekim ayı itibarıyla 13 bin 836\'ya ulaştığını anlatan Bak, Önümüzdeki yıl bu sayının 14 bini geçmesi hedeflenmektedir. 2017 yılı Kasım ayı itibarıyla spor kulüplerine 30 milyon 122 bin 36 lira ayni ve nakdi yardım yapılırken, bu miktarın 2018 yılında 35 milyon lirayı aşması hedeflenmektedir. şeklinde konuştu.

Bu yıl ekim ayı itibarıyla uluslararası müsabakalarda bin 460 altın, bin 412 gümüş ve bin 742 bronz madalya olmak üzere toplam 4 bin 614 madalya kazanıldığını kaydeden Bak, yıl sonuna kadar 6 bin madalya almayı hedeflediklerini dile getirdi.

Türkiye\'nin artık uluslar arası alanda pek çok seçkin organizasyona ev sahibi yapan bir marka ülke haline geldiğini vurgulayan Bak, Devam eden çalışmalarımızla da ulusal ve uluslararası alanda başarılı sporcular yetiştirilmeye ve önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edilmektedir. diye konuştu.

DOPİNGLE MÜCADELE

Dopingle mücadele konusuna da değinen Osman Aşkın Bak, şunları söyledi Dopinge karşı sıfır tolerans prensibimizi taviz vermeksizin uygulamaktayız. Bu kapsamda yapılan çalışmalarımız sonucunda 2013 yılında yapılan bin 579 kontrol sonucu dopingle mücadelede kural ihlali sayısı 176 iken, 2017 yılında ise bin 791 numuneden 24\'ünde yasaklı maddeye rastlanmıştır. Görüldüğü üzere dopingli madde veya metot kullanımında hızlı bir düşüş söz konusudur.

Kredi ve Yurtlar Kurumunun 2017 yılı başlangıç bütçesinin, 11 milyar 336 milyon 431 bin lira olduğunu dile getiren Bak, kurumsal büyümeyle birlikte 2018 yılı bütçesinin, 2017 yılı bütçesine göre yüzde 22,61\'lik artışla 13 milyar 899 milyon 262 bin lira olarak tasarılaştırıldığını belirtti.

Osman Aşkın Bak, yurtlarla ilgili de şu bilgileri verdi 2017 yılında yatırım yoluyla 30 adet, 19 bin 18 kapasiteli, kiralama, ön protokol, devir tahsis vb. yollarla ise toplam 92 adet 72 bin 434 kapasiteli olmak üzere toplam 91 bin 452 kapasiteli yurt binası hizmete açılmıştır. 2017 yılı sonuna kadar yatırım programı kapsamında teslim alınacak 14 adet 6 bin 390 kapasiteli, ön protokol kapsamında 22 adet 23 bin 432 kapasiteli olmak üzere toplam 29 bin 822 kapasiteli yurt binaları hizmete açılacaktır. 2020 yılı sonuna kadar yatırım ve kiralama yoluyla toplam 219 adet 227 bin 625 kapasiteli yurt binası açılarak, yurt yatak kapasitesinin 850 bin 443\'e ulaşması hedeflenmektedir.

SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞINCA ELDE EDİLEN GELİRLER

Bak, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile ilgili de şunları kaydetti Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca elde edilen gelirlerden; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık Düzenleme Kurulu, Savunma Sanayi Destekleme Fonu, Tanıtma Fonu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu gibi kuruluşlara sağlanan katkı dikkate alındığında, Spor Toto Teşkilatı aynı zamanda sosyal sorumluluk anlamında da önemli toplumsal hizmetlere destek sağlamaktadır. Amatör branşlara sunulan katkı da gözardı edilemeyecek boyuttadır. Bugün ülke genelinde, stadyumdan gençlik merkezlerine uzanan geniş bir yelpazede binin üzerinde tesisin yapımı, tamir ve bakımında Spor Toto Teşkilat Başkanlığının önemli destekleri bulunmaktadır. Bunlarla birlikte bağımsız spor federasyonlarımız ve spor kulüplerimiz de Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından desteklenmektedir.