(Görüntülü Haber) Gençlerbirliği'nde Mesut Bakkal 4'üncü kez vedalaştı

\"Bu takımı benden başkası kurtaramazdı. Bunu net söylüyorum\" \"Ben taşın altına elimi değil kafamı soktum\" Ercan ATA - ANKARA / DHA Kayserispor karşılaşmasından sonra Başkan Murat Cavcav tarafından mazeretsiz görevinden alınan teknik direktör Mesut Bakkal, İlhan Cavcav Tesisleri\'nde düzenlediği basın toplantısı ile vedalaştı. Bakkal, \'\'Transferi ben yapmadım ama benim arkamda durulmadı. Ben taşın altına elimi değil kafamı soktum\" dedi. \"Çok kısa konuşacağım, zaten fazla da bir şey söylemek istemiyorum\" diyen Bakkal, \'\'Son söylemem gerekeni başta söylüyorum, takdiri spor kamuoyuna bırakıyorum. 2006\'da ilk defa burada teknik direktör oldum ve giderken konuşmadım. 2017 yılında da 4\'üncü sefer gelip gidişim. Ben yine Gençlerbirliğili duruşumu sergileyeyim ve yine konuşmayım. Ama bu takımın oluşumunda hiçbir dahlim yoktur. Ben yapılan transferlerin üzerine gelmişimdir. Bu takımın başında 10 maça çıktım. Gelirken de sıkıntılarım olacağını söyledim. Ne ben teknik direktörlüğümü tartışırım, ne de bu alınan sonuçları kendime bağlarım. Bu bir yönetim taktiridir. Bu benim taktirim değildir. Yönetim, dün akşam başkanın isteği ile yöneticiyle bana tebliğ etti. Olay bundan ibarettir. Mağlubiyetlere göre gönderiliyorsam bu kendi yorumları. Ben bundan sonra Gençlerbirliği\'ne başarılar diliyorum. İnşallah benim ayrılmam veya onların beni ayırması, her iki taraf için de iyi olur. Bütün camia ve gazeteciler olan her şeyi biliyorlar. Ben fazla detaya girmeyeceğim. Hepiniz hakkınızı helal edin. Hatamız varsa özür dileriz. Ben ve ekibim burada çok daha fazlasını yapacak güçteydik. Buna da çok fazla emindim ama maalesef ki, yönetimin kendi taktiri. Buna da saygı duymamız gerektiğini her zaman söylüyorum ve teşekkür ediyorum\'\' şeklinde konuştu. Basın mensuplarının ısrarlı sorularını yanıtlayan Mesut Bakkal, hoca değişikliğini \'camiayı aldatmak\' olarak değerlendirerek şöyle devam etti: \'Akşam kendilerine de söyledim arkadaşlar, burada ki sebep ne? Niçin neden, burada ben hatalı değilim. Ben Kayseri\'de çok iyi bir çıkış yaptığım zaman nereye geldiğimin farkındayım. Ama ben Gençlerbirliği\'ni sevdiğim için ve ilk gün söyledim. Bu takım sıkıntı yaşayacak! Birbirimize destek olmamız gerekir, benim arkamda durmanız gerekir ve transfer yapıldı mı, yapılmadı. Şimdi transfer dönemine giriyoruz. O alındı bu alınmadı. Ben adam gibi Gençlerbirliği\'ni seçtim, ama benim arkamda durulmadı. Ben taşın altına elimi değil kafamı soktum. Ben söyledim, enkaza gidiyoruz. Benim yaptığım belki hata ama hata ise hata, bundan daha fazlası var mı?.\'\' \"Futbolcular takıma antrenör getirip götürüyor mu? Takım dışardan sabote ediliyor, bunu kabul ediyor musunuz?\" sorusuna ise Bakkal, \"Ediyorum, ediyorum! Beni bilenler bilir, 4 sefer geldim ve lira talep etmedim ve hiç arkama bakmadan çekip gittim. Bize kadro yapılıyordu ve başarısız olup gidiyorduk. Değişim gerekiyordu ve gidiyorduk ama şimdi benim hiçbir günahım yok! Tek tek günahım yok. İnşallah benim gitmem milat olur. Bu takımı benden başkası kurtaramazdı. Bunu net söylüyorum, isterse megalomanlık desinler. Ben burada fare deliğini dahi bilen biriyim. Benim gibi fedakar yapıda olan birine bu kadar ucuz olmaz bu işler\'\' yanıtını verdi. İmza attığında transfer istemediği ve atınca da istediği söylentilerine ise Mesut Bakkal, \"Ne kadar dışarıdan seyretseniz de dedim, tanımam için bu takımla çalışmam lazım dedim. Sonra yöneticiler ve sizler dahi bu takıma transfer gerektiğini söylediniz. Transfere iki gün kala liste verdim ve buradan iyi oyuncu buluyorsanız alalım dedim. Aatıf ve Volkan gibi oyuncularla görüştük, alalım dedik. Ben ne kendimi kurtarmaya çalışıyorum... Ben onlara elimizdeki oyuncular Fransa liginde oynamış oyuncular bir bakalım. Ama çalıştıktan sonra iki hafta önce kendilerine kesinlikle transfere ihtiyacınız var, bu takımın teknik direktörü olarak dedim. Ondan sonra ne olduysa her şey değişti! Bunda ne var benim transferi beğenmemle beğenmememle? ne diyecektim ben geldiğimde, bu oyuncu grubu rezil oynamaz mı diyecektik. Alabiliyorsanız alın dedim iki gün kala ve üç tane isim söyledim. Herkes şahit. Şimdi devrede söyledim ve beş tane adam istedim. Gerekmiyor diyen zaten futboldan anlamaz! Bu yakışmadı yorum sizin, bu yakışmadı\" ifadelerini kullandı. \"Üzgün müsünüz?\" sorusuna ise Bakkal, \"Evet ama teknik direktörlüğümü bu takımla tartıştırmam. Bu arada hepsi dostumuz. Gençlerbirliği\'nin masaya yatırılmasına çok üzülüyorum. Bu 4\'üncü geliş gidişim ama hakikaten zayıf gördüm. Bunu söylemeye de hakkım var. Ben istemeden işime son verdiler. 5\'inci defa olsa vallahi ben yine gelirim. Ben Gençlerbirliği\'ni seviyorum. Benim için çok farklı bir kulüp. Net söylüyorum, ne gelirken para istedim, ne de düşündüm. Maddiyatla Gençlerbirliği\'nde benim alakam yok. Belki de on maç sonra gel bizi kurtar diyecek. Türkiye\'de inanılmaz şeyler oluyor. Ama inşallah benim bırakmam hayırlı olur. Taraftar da kusura bakmasın, belki istedikleri galibiyetleri alamadım. Bir başkasını suçlamak değil ama ortam bu, gerçek bu\'\' yanıtını verdi.