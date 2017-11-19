(Görüntülü Haber) Gençlerbirliği - Kayserispor maçının ardından

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bakkal: \"Batacaksak ikimiz de batacağız\" Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica: \"kazanmayı hak ettik\" ERCAN ATA / ANKARA,(DHA) - Süper Lig\'in 12\'nci haftasında Gençlerbirliği, Kayserispor\'a 2-1 mağlup oldu. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Kayserispor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, istifa etmeyeceğini vurgulayarak, \"Batacaksak ikimiz de batacağız. Ortada bir bozuk varsa bunu benden başka kimse düzeltemez. Ben ne yaptığımı bilen bir adamım. Mesut Bakkal da suç olmuş olsa 5 dakika kalmam\" dedi. Mesut Bakkal, \"Maçla ilgili söyleyecek bir şey yok, iki tane duran top. Bu kadar basit gol yerseniz Süper Lig\'de mağlubiyetiniz kaçınılmaz olur\" ifadesini kullandı. İstifa edip etmeyeceği konusuna değinen Bakkal, \"Hiçbir yere gitmiyorum. Ben buradayım. Benim bu takımda bir sorunum yok. Önceden \'gel, git\' diyorlardı, şimdi hiçbir yere gitmiyorum. Benden sonra başka hocaya 5-6 tane transfer taptırılırsa buna sizin karşı gelmeniz lazım. Derler ki; biz senin vecibelerini yerine getiriyoruz ayrı. Ben bu takıma sahip çıktım, çıkmaya da devam edeceğim. Batacaksak ikimiz de batacağız. Ortada bir bozuk varsa bunu benden başka kimse düzeltemez. Ben ne yaptığımı bilen bir adamım. Mesut Bakkal da suç olmuş olsa 5 dakika kalmam\" diye konuştu. KAYSERİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SUMUDİCA: \"KAZANMAYI HAK ETTİK\" Gençlerbirliği galibiyetini hak ettiklerini ifade eden Kayserispor Teknik Direktörü Marius Ninel Sumudica, oyuncularını tebrik ederek, \"Bugün kazanmayı hak ettik. 3 puanı kazanmak istiyordum. Futbolcularıma özgüvenler aşılıyorum. Normal bir takımdan büyük takıma gitmenin yolu böyle başlar. Kazandık, çok önemli bir 3 puan kazandık. Geçen senenin şampiyonu Beşiktaş ile aynı puana sahibiz\" dedi. Sumudica, gelecek hafta Medipol Başakşehir\'i konuk edeceklerini hatırlatarak, \"Kazanmak için her şeyi yapacağız. Oyun seviyemizi de Başakşehir\'e karşı arttıracağız. İzleyiciler kaliteli bir maç izleyecek\" ifadelerini kullandı.