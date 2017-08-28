(Görüntülü Haber) Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçının ardından - 2

Ümit Özat: \"Kimi istediysem alındı\" \"Takımın oturacağına inanıyorum\" \"Milli ara takıma iyi gelecek\" Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu üçüncü haftasında oynanan Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçının ardından basın mensuplarının karşısına çıktı. Takımından çok memnun olduğunu söyleyen Özat, \"Oyunu 40-45 dakika 10 kişi götürmek, son 5-10 dakikada 9 kişi kalmak Fenerbahçe\'ye karşı az bir şey değil. Olmadı yapacak bir şey yok. Milli takım arasının bu takıma iyi geleceğini düşünüyorum. Bu zorlu fikstürü en az kayıpla atlatacağımıza inanıyorum. Tekrardan oyuncularımı göstermiş oldukları mücadeleden dolayı kutluyorum\" diye konuştu. \"KİMİ İSTEDİYSEM ALINDI\" Takımdaki oyuncuların hepsini kendisinin aldırdığını söyleyen Özat, \"Ahmet İlhan\'dan memnunum, elinden gelen mücadeleyi gösteriyor. Diallo yeni yeni alışıyor. Biz bir sistem takımıyız, oyuncuların o sisteme tam adapte olması kolay değil. Osmanlıspor da, Alanyaspor da bizimle aynı durumda. Lig\'in 3. haftasında konuşmak henüz çok erken.İlk 8-10 hafta içerisinde bu takımın oturacağına inanıyorum. Biz ilk 8 maçta 9-12 gibi bir puan alıp, oyuncuların bu takımı, ülkeyi ve kulübü tanımasını sağlamayacağımızı düşünüyorum. Bugüne kadar kimi istediysek alındı ve her oyuncuyu da ben aldım. Bu oyuncular da mutlaka bu takıma katkı sağlayacak. Mehmet Taş da bu takıma girecek. Önemli olan mücadele. Oyuncularımız mücadele ettiği sürece eninde sonunda istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum\" değerlendirmesinde bulundu.