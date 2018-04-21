(Görüntülü Haber) Genç piyanistler Moskova'da büyüledi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 21 Nisan (DHA) - “Duo Blanc & Noir” olarak çeşitli konserler gerçekleştiren Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner, Türkiye\'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz ve eşi Sibel Diriöz \'ün ev sahipliği yaptığı gecede Çaykovski Moskova Filarmoni’sinde seçkin davetlilere verdikleri piyano resitali ile müzik severleri büyülediler.



Türk bestecilerin geleneksel bestelerini klasik batı müziğine uyarlayarak çaldıkları “Uzun İnce Bir Yoldayım”, “Üsküdar”, “Karlı Kayın Ormanları” ve Mozart\'ın “Türk Marşı”nı darbuka eşliğinde çalan ikili salondan büyük alkış aldı. Genç müzisyenler, Rus müzikseverlere bir de sürpriz yaparak ünlü Rus besteci Rahmaninov\'dan da bir dinleti sundular.



Rusya\'nın Tarkan\'ı olarak da bilinen Avram Russo\'nun yanı sıra birçok Türkolog ve Rus akademisyenin katıldığı konserde davetliler muhteşem bir müzik ziyafeti çekti.



Liseyi Moskova\'daki Çaykovski Konservatuvarında tamamlayan Yudum Çetiner, sonra Münih Müzik Yüksek Okulu\'ndan “Mevlana ve Müzik” bitirme tezi ile solo piyanist olarak mezun oldu. Lisansüstü çalışmalarını ise Stutgart\'ta sürdürüyor.



Selin Şekeranber ise Lozan Konservatuvarı’nın solistlik yüksek lisans programını bitirdi. Lisansüstü çalışmalarına Anadolu Üniversitesinde devam ediyor.



Sanat eğitimlerine Ankara Bilkent Konservatuarında başlayan ikili, yurt dışı konserlerini de büyük bir başarı ile sürdürüyorlar.







