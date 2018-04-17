(Görüntülü Haber) Genç mucitler 2 yılda 40 robot yaptı

İSTANBUL, (DHA) – EKONOMİK İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)’nin, 32 üye ülkede gerçekleştirdiği araştırma sonucuna göre, robot teknolojisi 66 milyon kişiyi işsiz bırakacak. Tamamen yerli yazılım ve mekanik tasarımlarla 2 senede 40 robot tasarlayarak ilerleyen robot teknolojisine katkı sağlayan Türkiye’nin genç mucitleri de kariyerlerini yazılım alanında geliştirmeyi hedefliyor. Bağcılar Enderun Yetenekli Çocuklar Eğitim Merkezi’nde öğrenciler akademik ve sanat dallarında eğitim alıyor. Bazı öğrenciler ise dallarına göre WISC-R adında bir zeka testinden geçerek merkeze dahil olabiliyor. SERİ ÜRETİME ADAY PROJELER Merkezde teknolojiye en büyük katkı sağlayacak bölüm ise tamamen yazılıma dayalı Robotik Bölümü. Bu bölümde eğitim alan genç mucitler 2 yılda 40 adet robotlar üreterek Marmara Üniversitesi Uluslararası Robot Yarışması’nda Robotenis dalında ‘Roboenderun’ projesiyle 3’üncülük ödülü aldı. Özellikle iş kazalarının önüne geçmek adına ürettikleri bir robot ise gelecekte belki de seri üretime geçecek cinsten. “KENDİ YAZILIMLARIMI YAPACAĞIM” Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencilerinden olan Neslihan Filiz Turan, hocaları ve arkadaşları ile birlikte eğitim merkezinde robotlar yaptıklarını dile getirerek, “Fikir alışverişlerimiz çok oluyor. Burada robotu bir kişi yapmıyoruz. Hep beraber grupça yapıyoruz. Yazılımı yazmak en az bir ya da iki hafta sürebiliyor. Ben robotik kulübünde çok şey kazandım ve ben biraz zaman sonra kendi yazılımlarımı kendim yazacağım. Robotları yaparken eğleniyorum. Eve gidince de enerjimi atmış ve yorgun oluyorum ailemde doğal olarak bundan şikayet etmiyor” dedi. Turan, yaşıtlarına robotik çalışmalarla ilgilenmelerini ve kendilerini geliştirmeleri gerektiği tavsiyesinde de bulundu. “BÜYÜYÜNCE ROBOTİK İLE ALAKALI İŞ YAPMAK İSTİYORUM” Robotik kulübünde eğitimler alan genç mucitlerden Buğra Yalçın ise 4 yıldır Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’ne geldiğini söyleyerek, “Lisede göreceğimiz konuları burada önceden görüyoruz. Aynı zamanda okulda belki de hiç göremeyeceğimiz dersleri de buralarda alıyoruz. Robotik dersi de bunlardan biri. Geleceğimize de yön veriyor bu dersler. Mesela ben büyüyünce robotik ile alakalı iş yapmak istiyorum. Mekatronik Mühendisi gibi. Biz yarışmaları takip ediyoruz ve yarışmanın kategorisine göre robotlar icat ediyoruz. Geleceğin dili yazılım olacağı için yaşıtlarımın çoğunun yazılım öğrenmesi gerekiyor” şeklinde konuştu. “İKİ SENE BOYUNCA SÜREKLİ YAZILIM VE MEKANİK TASARIMLA UĞRAŞTIK” Robotik Bölümü Öğretmeni Berkay Turgay, Enderun Eğitim Merkezi’nin Bağcılar Belediyesi’nin destekleriyle 2012’de açıldığını belirterek, “Burada normal okullarda olmayan çeşitli dersler var. Üstün çocuklara hizmet veriyoruz. Burada çocuklar eğlenerek öğreniyor. Robotik kulübünde aslında birçok robot yaptık. İki sene boyunca sürekli yazılım ve mekanik tasarımla uğraştık. Yarışmaları da takip ettik. Marmara Üniversitesi Uluslararası Robotik Olimpiyatları’nda Robotenis kategorisinde 3’ncü olduk. Robotu yaparken yazılımsal ve mekanik problemler çıktı ancak öğrenciler kendi emekleri ile üstesinden gelebildiler” diye konuştu. Özellikle robotik çalışmalar yapmadan önce oluşturdukları kurguda bazı tasarımları hayal gücüne bağlı yaptıklarını dile getiren Turgay, bazı tasarımları tamamen yarışma odaklı ve bazılarını ise tamamen iş kazalarını önlemek adına yaptıklarını kaydetti. Turgay, öğrencilerin bir kısmının bu alanda kendisini geliştirmeye odakladığını ve kulübe gelenlerden mekatronik okumak isteyen öğrencilerin de olduğunu sözlerine ekledi. ENDERUN YETENEKLİ ÇOCUKLAR MERKEZİ Bağcılar Belediyesi’nin desteğiyle kurulan Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi 3’üncü ve 8’inci sınıflar arasında okuyan öğrencileri alıyor. Eğitim merkezinde şu anki yaş ortalaması 12 ila 13 yaş arasında. Robotik bölümde çalışmalar yapan genç mucitler, hem oyun hem yarışma hem de iş kazalarını engelleyen robotlar icat etti. Özellikle robotlarda iş güvenliği en hassas şekilde düşünülmüş ve iş kazasının önüne geçmek adına robot yapımları birinci planda tutulmuş. Genç öğrencilerin bu hassasiyeti de ülkemizde yaşanan iş kazalarının bir nebze de olsa önüne geçilebilmesi gerektiğini gösteriyor.