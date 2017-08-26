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(Görüntülü Haber) Genç motorcunun yaralandığı kaza kask kamerasında

Haber: Mesut MADAN- Kamera: BURDUR, (DHA)BURDUR'da, kontrolden çıkan motosikletin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada, ağır yaralanan 37 yaşındaki İbrahim Şimşek'in sağ kolu omuzundan kesildi

26 Ağustos 2017 17:05

Haber: Mesut MADAN- Kamera: BURDUR, (DHA)BURDUR\'da, kontrolden çıkan motosikletin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada, ağır yaralanan 37 yaşındaki İbrahim Şimşek\'in sağ kolu omuzundan kesildi. Kaza anı ise Şimşek\'i kask kamerasına yansıdı. Burdur\'da oturan motosiklet tutkunu İbrahim Şimşek geçen hafta pazar günü 7 kişilik motorcu grubuyla Ağlasun İlçesi Köroğlu beline giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çarparak metrelerce sürüklenen Şimşek ağır yaralandı. Kazayı fark eden arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne götürülen İbrahim Şimşek\'in sağ kolu omzundan kesildi. Şimşek\'in tedavisi SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde devam ediyor. Kaza anı sürücünün kask kamerasına yansıdı.

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