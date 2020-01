(Görüntülü Haber) Genç kızın yaralandığı kafeye silahlı baskının nedeni araca hasar vermek

Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA (DHA) KONYA\'nın Ereğli ilçesinde müşteri olarak bulunan diş teknisyeni Teslime Tomak\'ın, sol yanağından yaralandığı silahlı baskın olayının nedeninin, iki grup arasındaki araca zarar verme meselesi olduğu ortaya çıktı. Saldırgan Metin Ç. ve arkadaşları gözaltına alınırken, genç diş teknisyeni de plastik cerrahi bölümünde tedavi olmak için Konya\'ya sevk edildi. Saldırı anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Olay dün saat 17.00 sıralarında Hacımutahir Mahallesi Eczacı Sami Sokaktaki bir kafede meydana geldi. Metin Ç. (24) elinde av tüfeğiyle kardeşi Bayram Ç. (22), akrabası Bayram Ç. (20) ve arkadaşları Recep T. (20), Abidin T. (21) ile birlikte bir kafeye gelip, kısa bir süre önce yolda karşılaşıp aracına zarar verdiğini ileri sürüp kavga ettikleri Ali C. (22) ve Mevlüt S.(22) ile arkadaşlarına saldırmak istedi. ARKADAŞLARIYLA OTURURKEN SALDIRIDA YÜZÜNDEN YARALANDI Metin Ç. Kafeden içeri girdiği sırada iki el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalardan bazıları kafenin giriş kapısının yanında masada arkadaşlarıyla birlikte oturan Ereğli Devlet Hastanesi\'nde görevli diş teknisyeni Teslime Tomak\'ın(20), sol yanağına isabet etti. Tomak, arkadaşları ve kafede bulunan diğer müşterilerden bazıları panik ve korku içinde masaların altına sığındı, bazıları da sağa sola koşuşturdu. Bu sırada kafenin sağ bölümünde oturan Ali C. ve Mevlüt S. ile arkadaşları, Metin Ç.\'nin arkadaşlarıyla birlikte silahla geldiğini görünce kafenin tuvaletine giderek, kapıyı kilitleyip saklandı. Metin Ç. elinde tüfekle peşlerinden tuvaletlere doğru yöneldiği sırada müşteri olarak bulunan Mustafa Y., güçlükle Metin Ç.\'nin elindeki silahı aldı. Kafenin sahibi Serkan Kaya ve çalışanlarda, silahlı grubu tepki gösterip dışarı çıkardı. KANLAR İÇİNDE DIŞARI ÇIKARTILIP YOLUN ORTASINDA MÜDAHALE EDİLDİ Bu sırada kanlar içinde kalan Teslime Tomak da arkadaşlarının yardımıyla kendisini dışarı attı. Arkadaşları yolun ortasında Tomak\'a, müdahale etmeye çalıştı. Tomak, çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından, plastik cerrahi bölümünde tedavi olmak için Konya\'ya sevk edildi. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kaçan şüpheliler, Metin Ç. kardeşi Bayram Ç., akrabası Bayram Ç. ve arkadaşları Recep T. , Abidin T. \'Kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme\' suçlarından gözaltına alındı. Diğer grupta bulunan Ali C. ve Mevlüt S. gözaltına alındı. SALDIRININ SEBEBİ, ARACA ZARAR VERME Şüphelilerden Bayram Ç. ifadesinde, Metin Ç.\'nin ağabeyine ait otomobille, yanlarında arkadaşlarıyla birlikte kafenin bulunduğu bölgede gezerken Ali C. ve arkadaşlarıyla karşılaştıklarını, araca zarar vermeleri üzerine kavga ettiklerini ileri sürdü. Bayram Ç., kavganın ardından Metin Ç.\'nin, Ali Ç. ve arkadaşlarının peşinden gidip kafeye baskın düzenlediklerini söylediği öğrenildi. SALDIRI KAFEMİZLE BAĞLANTILI DEĞİL Kafenin sahibi Serkan Kaya, saldırının nasıl gerçekleştiğini anlaşttı. Saldırının işletmeleriyle ilgisinin olmadığını belirten Kaya, Daha önce kavga eden iki grup, ayrılıyor. Gruplardan birisi bizim kafeye geliyor. Diğer grupta silahla, akrabalarıyla gelip burada saldırıyı gerçekleştirdi. Olayın işletmemizle hiç bir ilgisi yok. Saldırıda bir kadın müşterimiz yaralandı. Durumunun iyi olduğu öğrendik. dedi.