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(Görüntülü Haber) Genç kız sokak ortasında bıçaklandı

Ceyhun ÖZER CEYHAN,Adana,(DHA) ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Hilal Y

06 Mart 2018 19:12

Ceyhun ÖZER CEYHAN,Adana,(DHA) ADANA\'nın Ceyhan ilçesinde Hilal Y. (18) tartıştığı erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında bıçaklandı. Olay, dün gece Konakoğlu Mahallesi Sırkıntılar Caddesi üzerindeki bulunan dinlenme parkında meydana geldi. İddiaya göre, ailesi ve akrabalarıyla birlikte evde bulunan genç kızı Erol D. (19) cep telefonuyla arayarak parka çağırdı. Bunun üzerine Hilal Y. ailesinden izin alıp sokağa çıktı. Parka giden genç kız ile Erol D. arasında tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Erol D. Hilal Y,\'yi boynundan, yüzünden ve sırtından defalarca bıçakladı. Kanlar içinde çığlık atan genç kız çevredekilerden yardım istedi. Erol D. ise korkup olay yerinden kaçtı. Kan kaybeden Hilal D. yoldan geçen vatandaşlar tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Hayati tehlikesi olan genç kız buradanda Adana Şehir Hastanesi\'ne sevk edildi. Polis yaptığı araştırmada Erol D,\'nin genç kıza tehdit mesajları attığını ortaya çıkardı. Polis kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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