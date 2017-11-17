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(Görüntülü Haber) Genç kadına cadde ortasında şok... Satırlı, biber gazlı gaspçılar yakalandı

Erhan TEKTEN / İSTANBUL, (DHA) - ZEYTİNBURNU'nda yolda yürüyen bir kadının çantasını çalarken güvenlik kamerasına yansıyan 2 kişi gözaltına alındı

17 Kasım 2017 19:09

Erhan TEKTEN / İSTANBUL, (DHA) - ZEYTİNBURNU\'nda yolda yürüyen bir kadının çantasını çalarken güvenlik kamerasına yansıyan 2 kişi gözaltına alındı. Zeytinburnu\'nda çok sayıda gasp ve kapkaç olayına karışan 2 kişi bir kadını da kapkaç yaparken güvenlik kamerasına yansıdı. Kadının yanına motosiklet ile yaklaşan 2 kişi, genç kadının çantasını alarak kaçtı. Büyük şok yaşayan kadın çaresizce motosikletli gaspçıların peşinden koştu. 5 ayrı gasp ve kapkaça karışan şüpheliler geçtiğimiz hafta içi Maltepe Mahallesi\'nde yakayı ele verdi. Yolda yürüyen H.A.\'yı satır ile tehdit edip göz yaşartıcı gaz sıkıp cüzdanını gasp eden şüpheliler kaçarken bekçiler tarafından yakalandı. Polise teslim edilen İ.Y (19 ) ve Y.K. (21) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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