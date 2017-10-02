(Görüntülü Haber) Genç bisikletçi, çıktığı Türkiye turunda Bingöl'e geldi

Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİSİKLETLE seyahat etmenin mümkün olduğunu ıspatlamak için pedal çeviren Ahmet Süğlün, yolculuğunun 56\'ncı gününde Bingöl\'e geldi. Bisikletin bir ulaşım aracı olarak kabul edilmesi gerektiği düşüncesiyle yola çıkan Ahmet Süğlün, 80 günde Türkiye\'nin 81 ilinde pedal çevirme hedefiyle çıktığı yolculuğunun 56\'ncı gününde Bingöl\'e geldi. Bingöl\'de sıcak ve içten karşılandığını belirten Süğlün, \"80 günde 81 il gezmek için İzmir\'den yola çıktım. Yolculuğumun 56\'ncı gününde 60\'ıncı il olan Bingöl\'e geldim. Burada İlyas kardeşimiz beni ağırladı. Çok güzel misafir etti. Buranın misafirperverliği çok güzel. Bugün 57\'nci günümde, 61\'nci il olan Diyarbakır\'a geçeceğim. Bundan sonra kalan illeri de tamamlayacağım. Şu ana kadar 56 günde yaklaşık 7 bin 500 kilometre yol yaptım. Hedefim, yolculuğumun kalan sürecinde 10 bin kilometreyi tamamlamak olacak. Umarım daha kolay bir olculuk olur. Bingöl halkı çok değerli. Çok sıcak ve içten karşılama gördüm. Çok teşekkür ediyorum\" dedi. Süğlün\'ü Bingöl\'de ağırlayan İlyas Hansu ise, batıda Doğu illerine karşı önyargının olduğunu belirterek, \"Ahmet kardeşimi haberlerde gördüm. 80 günde devri Türkiye sloganıyla yola çıktığını gördüm. Kendisine sosyal medya üzerinden ulaştım. Bingöl\'e geldiğinde kendisini misafir edeceğimi söyledim. Sağ olsun beni kırmadı. 60\'ncı ilinde Bingöl\'e ulaştı. Elimden geldiğince Bingöl\'ü ve kültürünü anlatmaya çalıştım. Bingöl\'ün turizmi ve tanıtımı açısından, Bingöl halkını tanıtmaya çalıştım. Bundan sonra da gelmek isteyen sporcu arkadaşlara da yardımcı olmak istiyoruz. Bingöl\'e gelmek isteyenler emin olsun, halkın kapısı açıktır. Doğuya karşı bir önyargı var. Bu önyargıları kırmaya çalışıyoruz. Bu çaba içerisindeyiz. İnşallah devamı gelecek. Gelecek olan sporcu arkadaşlar varsa, hangi kapıyı çalsalar Bingöl halkının kapısı açıktır. Bundan emin olsunlar\" diye konuştu. Süğlün, Bingöllüler ile hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Diyarbakır\'a doğru yola çıktı.