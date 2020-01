(Görüntülü Haber) Genç bir üniversite olmanın bazı zorluklarını birlikte yaşadık

Nişantaşı Üniversitesi\'nde kep atma heyecanı Betül Karabacak/Özgür Kumanovaki, İstanbul 2 Ekim, (DHA) - NİŞANTAŞI Üniversitesi, ilk lisans mezunlarını verdi. Haliç Kongre Merkezi\'nde yapılan kep atma töreninde ayrıca Nişantaşı Meslek Yüksekokulu\'nda da 4. kez mezuniyet heyecanı yaşandı. Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, törende yaptığı kürsü konuşmasında, \"Nişantaşı Üniversitesi kurulduğu günden bugüne dünyanın ve Türkiye\'nin kat ettiği yoldan da ilham alarak ilerlemiş, teknoloji ve bilgi birikimi kullanarak ve öğrencilerinin de kullanımına sunarak olabildiğince akademik dünya içindeki değerine değer katmıştır\" dedi. Sorunsuz bir eğitim dönemi geçirilmediğini ancak sorunların üstesinden öğrencilerle birlikte geldiklerini söyleyen Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, \"Bu yoldaki en önemli adımlarından biri olan yeni kampüsümüz ise Maslak 1453 NeoTech Kampüs üniversitemiz ve öğrencilerimiz için iftihar kaynağı olarak İstanbul\'un en önemli iş ve yaşam merkezinin içinde kendine yer bulmuştur. Bu yıl fakültelerimizden ilk mezunlarımızı vermiş bulunmaktayız. Üniversite tercihleri yaparken belki kafalarınızda soru işaretleri vardı. Bugün belki mezun olurken de aynı soru işaretlerine sahipsiniz. Ama inanın bugün farkında olmasanız da üniversite öğrencisi olmanın, üniversitede geçirdiğiniz yılların ve öğrendiğiniz bilgilerin farkına ileriki dönemlerde çok daha iyi varacaksınız. Çünkü bizlerde böyle oldu. Sorunsuz bir eğitim dönemi geçirmedik bunun farkındayım. Bu biraz da özeleştiri belki. Genç bir üniversite olmanın bazı zorluklarını birlikte yaşadık. Sizler bizim fakülte anlamında ilk öğrencilerimizsiniz. Birlikte yaşadığımız bu sorunların altından birlikte kalktık\" diye konuştu. \'kendi benliğinizi yitirmeden yeni bir sen yaratma\' Prof. Dr. Hatipoğlu, şöyle konuştu: \"Nişantaşı Ailesi olarak hepimiz elimizden geldiğince bir takım şeyleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla hepimizin hayatını kolaylaştıracak noktaları keşfetmek için çabamızı göstermeye çalıştık. Akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte giriştiğimiz her işte umut ve azim yol göstericimiz oldu. Bu yolun sonunda varmayı hedeflediğimiz gerçek hayalimiz, \'kendi benliğinizi yitirmeden yeni bir sen yaratma\' idi.\" \"İş dünyasıyla en fazla iç içe olan üniversitelerden biriyiz\" Nişantaşı Üniversitesi\'nin iş dünyasıyla en fazla iç içe olan üniversitelerden biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hatipoğlu, \"İş dünyasıyla en fazla iç içe olan üniversitelerden biriyiz Nişantaşı Üniversitesi olarak. Dolayısıyla mezuniyetinizle birlikte hepinizi iş hayatındaki yerini almaya hazır birer profesyonel adayısınız. Bundan çok büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu sebeple de mezuniyet sloganımızı iş hayatının yeni yıldızları olarak belirledik. Buna gerçekten inanarak böyle bir slogan belirlediğimizi de altını çizmek istiyorum. Yakın zamanda kamuda, akademik dünyada, diplomasi ve özel sektörde, kısaca hayatın her alanında yer almaya başlayacaksınız\" şeklinde konuştu. Mezun öğrencilerden Nişantaşı Üniversitesi Ekonomi Finans Bölümü mezunu Erkan Kalafat, \"Bugün büyük gün aslında. Yeni bir döneme giriyoruz, mezun olduk. Artık iş hayatına atılacağız. Mutlu hissediyorum kendimi, bu benim 2. mezuniyetim, dikey geçişle gelmiştim. Öğrencilik yıllarında dersler biraz uğraştırmıştı ama başarılı notlar almayı başardım. Bundan sonra çalışmayı düşünüyorum. İş başvuruları yaptım, bazı yerlerden haber bekliyorum\" diye konuştu. \"Pazartesi iş hayatına atılıyorum\" Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü mezunu Melike Demir ise \"Şu an çok heyecanlıyım, çok farklı hissediyorum çünkü yepyeni bir hayata başlıyorum. Tatlı heyecanlar bunlar. Öğrencilik yıllarım 5 sene sürdü. Bir sene de hazırlık okudum çok uzadı ama çok güzeldi. Geçen gün okula gittiğimde yeniden öğrenci olmak istedim. Dolu dolu, eğlenceli, arkadaşlarımla ve öğretmenlerimle vakit geçirerek güzel bir 5 yıl geçti. Pazartesi iş hayatına atılıyorum. Yeni bir çalışma hayatı, yeni deneyimler, inşallah güzel geçer\" dedi.