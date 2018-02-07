(Görüntülü Haber) Gemlik'te yunus ölüsü karaya vurdu

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi sahilinde yunus ölüsü bulundu. Yunusun ağzında kanca olduğu ve gövdesinde kesiklerin bulunduğu görüldü. Kurşunlu sahilinde sabah saatlerinde yürüyüşe çıkanlar, karaya vuran yunusu fark etti. Durum jandarma ve belediye ekiplerine bildirildi. Gelen ekipler, 1,5 metre uzunluğundaki yunusun öldüğünü belirledi. Yunusun ağzında kanca olduğu ve gövdesinde kesiklerin bulunduğu görüldü. Yunus ölüsü, gömülmek üzere belediye ekipleri tarafından sahilden alındı.