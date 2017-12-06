(Görüntülü Haber) Gelinle damadı soyan hırsızı, aksesuarlı otomobili ele verdi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da gelin arabasının camını taşla kırıp, 15 bin lira değerinde altın çalan Cevahir K.\'yi (18) aksesuarlı otomobil ele verdi. Olay, merkez Çukurova ilçesindeki Doğal Park\'ta meydana geldi. Gürkan Öğe (30) ile Melike Öğe (22) çifti, düğün öncesi parka gelerek fotoğraf çektirmek istedi. İçinde 15 bin lira değerindeki 5 bilezik, 2 çeyrek altın, 1 künye, 1 küpe olan çantayı da araçlarının arka koltuğunun üzerine bıraktı. Bu sırada Cevahir K. kendi kullandığı otomobilini, gelin arabasının önüne park etti. TAŞLA CAMI KIRDI Zanlı, bir süre otomobilin içinde oturarak çevredekilerin uzaklaşmasını bekledi. Daha sonra Cevahir K. elindeki taşla gelin arabasının camını kırıp, arka koltukta bulunan altın dolu çantayı alıp kaçtı. Olay anı ise parkın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Soygundan 3 dakika sonra fotoğraf çekiminden dönen çift, araçlarının soyulduğunu görünce ne yapacaklarını şaşırdı. Altınlarının çalındığını gören gelin ise gözyaşlarını tutamadı. Bunun üzerine damat Gürkan Öğe, polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, zanlının gri bir otomobil ile geldiğini aracın çelik jantlı, bagajında balık sırtı tabir edilen aksesuar olduğu, otomobilin arka sol stop lambasının diğerine göre daha güçlü yandığı tespit etti. Aracın plakası tespit eden ekipler, zanlının adresine ulaştı. Eve giden polisler, Cevahir K.\'yi yakaladı. Zanlının, ayrıca sosyal medya hesabına bateri çalarken çektirdiği fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Cevahir K. tutuklandı.