(Görüntülü Haber) Gelin ve damattan 'Zeytin Dalı Harekâtı'na destek

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde yeni evlenen Hilal ve Hasan Gilik çifti, Afrin\'de yürütülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek için gelin arabasını zeytin dallarıyla süsledi. Gazipaşa\'ya bağlı Çörüş Mahallesi\'nde oturan Hasan ve Hilal Gilik çifti, dün düzenlenen törenle evlendi. Düğün öncesi gelin arabası çiçek yerine zeytin dallarıyla süslendi. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de düzenlediği \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek amacıyla yapılan süslemeye gelin ve damat da yardım etti. Damat Hasan Gilik, akıllarının Afrin\'de olduğunu belirterek, \"Askerlerimizin vermiş olduğu mücadeleden dolayı arabamızı zeytin dalları ve Türk bayrağı ile süsledik. Bütün Mehmetçiklerimizi selamlıyoruz ve dualarımızla yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Operasyonun en az kayıpla bitmesini temenni ediyorum. Kahraman Mehmetçiklerimize Afrin operasyonunda başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun\" dedi. Çörüş Mahalle Muhtarı Rafik Akca da \"Köyümüzde bir çiftimizi evlendiriyoruz. Bizim gelenek ve göreneklerimizde gelin arabası Türk bayrağı ve çiçeklerle süslenirdi. Ancak bugün Türk bayrağı ve zeytin dalıyla süsledik. Sınır ötesinde Afrin\'de ülkemizin huzuru ve güvenliği için görev yapan askerlerimizin sağlıklı bir şekilde memleketlerine dönmelerini istiyoruz. İnşallah sağ salim ülkemize döneceklerdir. Şehit düşen askerlerimize de Allah\'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum\" diye konuştu.