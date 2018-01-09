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(Görüntülü Haber) Gelin-damada hırsız şoku

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da doğal ortamda düğün fotoğrafı çektiren gelin ile damadın otomobilde bıraktıkları içinde altın kolye ve cep telefonu olan çanta çalındı

09 Ocak 2018 13:02

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da doğal ortamda düğün fotoğrafı çektiren gelin ile damadın otomobilde bıraktıkları içinde altın kolye ve cep telefonu olan çanta çalındı.

Damat Seçkin Aslan ile gelin Büşra Aslan düğün öncesi hatıra fotoğrafı çektirmek için otomobillerini Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi otoparkına bıraktı. Düğün salonuna gitmek için araçlarının yanına gelen gelin-damat hayatlarının en mutlu gününde şoke oldu.

Çiftin 1 saat önce park ettiği otomobilin ön camını kıran hırsızların, Büşra Aslan\'ın içerisinde altın kolye ve cep telefonu olan çantayı çaldığı belirlendi.  Araç başında birbirlerini teselli eden gelin ve damat olayın şokunu üzerlerinden atmaya çalıştı. Kına gününde tatsız bir olay ile karşılaştıklarını belirten Büşra Aslan, \"Bu kadar otomobil varken neden bizimkini seçtiniz? En mutlu günümüzde bizi üzdüler\" dedi.

Seçkin Aslan ile gelin Büşra Aslan , dana sonra aynı otomobile binerek düğün salonunun yolunu tuttu.

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