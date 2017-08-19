(Görüntülü Haber) Gelibolu'daki sardalye festivalinde 3 ton sardalye dağıtıldı

(KJ: Haber- Kamera: Doğan ZELOVA / GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE\'nin Gelibolu İlçesi\'nde bu yıl 20\'incisi düzenlenen \'Uluslararası Gelibolu Altın Sardalya, Kültür ve Sanat Festivali\'nde, şehir merkezine kurulan dev mangallarda pişirilen 3 ton sardalye, vatandaşlara dağıtıldı. Gelibolu İlçesi\'nde bu yıl 20\'incisi düzenlenen \'Uluslararası Gelibolu Altın Sardalya, Kültür ve Sanat Festival\' etkinlikleri, kent merkezinde Edirne Belediye Bandosu eşliğinde, Çanakkale Vali Yardımcısı ve Gelibolu Kaymakam Vekili Bekir Sıtkı Dağ, Gelibolu Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Özacar, İl Genel Meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla kortej yürüyüşüyle başladı. Ardından Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı\'nın ardından festival meşalesi yakıldı ve festival kütüğüne anı plaketi tüm konuklarla beraber takıldı. Belediye Halk Bahçesine çiçek dikildi. Etkinlik, kapsamında dev mangallarda pişirilen 3 ton sardalyenin vatandaşlara dağıtılmasıyla devam etti.