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(Görüntülü Haber) Gelibolu'da su baskını; 7 kişi mahsur kaldı (4)

TEKERLEKLİ SANDALYEDE BEKLEYİŞ Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'nde aşırı yağmur nedeniyle meydana gelen su baskınları sırasında mahsur kalanlar kurtarıldı

26 Eylül 2017 19:09

TEKERLEKLİ SANDALYEDE BEKLEYİŞ Çanakkale\'nin Gelibolu İlçesi\'nde aşırı yağmur nedeniyle meydana gelen su baskınları sırasında mahsur kalanlar kurtarıldı. Kurtarılanlardan 75 yaşındaki Demire Çiçek, \"Üç saat mahsur kaldık. Tarlalarımız sular altında kaldı\" dedi. Tekerlekli sandalyeyle kurtarılarak traktörle asfalt yola getirilen şeker ve kalp hastası Nimet Toksoy ise \"Ben 84 yaşındayım. İlk kez bir sel afeti yaşadım. Şeker ve kalp hastasıyım. Pencereden baktıkça çok korktum. Daha fazla bakamayıp içeri girdim. Öleceğim sandım. Çok büyük bir felaketti. Allah başka kimseye göstermesin\" dedi. Selde mahsur kalan Hasan Çiçek ve eşi Selma Çiçek ile zihinsel engelli, tekerlekli sandalyedeki oğulları Hüseyin Çiçek (32) de AFAD ekiplerince kurtarıldı. Korkulu anlar yaşayan aile, kurtarıldıktan sonra yakınlarına telefonla iyi olduklarının haberini verdi. Selma Çiçek, \"Daha öncede başımıza gelmişti. Onun için bu kez çok korkmadık. Allah\'tan muhtar, önceden tepeden aşağıya bir kanal açmıştı da o suyun yükselmesini engelledi. Yoksa durumunun kötüydü. Tarlalarımız sular altında kaldı. Cana geleceğini mala gelsin\" dedi. Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)

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