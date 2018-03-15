(Görüntülü Haber) Gelibolu sahillerini kumdan heykeller süsleyecek

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Gelibolu ilçesi sahillerini, Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü yıl dönümü kutlamaları ve Şehitleri Anma Günü kapsamında, kumdan hazırlanan heykeller süsleyecek.



Gelibolu Kaymakamlığı ve Gelibolu Belediyesi, Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü yıl dönümü kutlamaları ve Şehitleri Anma Günü kutlamaları kapsamında farklı bir etkinliğe imza attı. Hamzakoy sahiline heykeltraş Mehmet Engin Akabalı, Eylül Nice Akabalı, Benhur Döndü Tanrı Buyurdu, Eda Kaytan ve Halil Fırat Uysal tarafından Atatürk, Şehit Asker ve 15 Temmuz 2016\'da gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimden şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir\'in kumdan heykelleri yapılıyor. Sahilde sergilenmek için hazırlanan heykellere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.



Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü yıl dönümünde kuma farklı ve güzel bir imza attıklarını belirten Heykeltraş Mehmet Engin Akabalı, \"18 Mart\'ta Çanakkale Şehitlerini anmak için bu 3 kum heykeli yaptık. Atatürk, Şehit Asker ve 15 Temmuz darbe girişimde şehit olan Astsubay Ömer Halis Demir kum heykelini yaptık. Canlı performansla heykelleri yapıyoruz. Nasıl yapıldığını vatandaşlarda ilgiyle izliyor. Bu heykellerin gerçek kumlardan yapıldığını görebilirler. İçinde kimyasal hiç bir malzeme yok. Doğadan geliyor, doğaya geri dönüyor. Suyla sıkıştırıyoruz. Şiddetli yağmurlara dayanmıyor, mevsimlik bir etkinlik. Yaz sonuna kadar sergileneceğini ümit ediyorum. Ama korunması gerekiyor. Çünkü merak eden insanlar kum olduğuna inanmadığı için istemeden de olsa heykellere zarar verebiliyorlar. Gelibolu halkının da büyük desteğini gördük\" dedi.



Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Hamzakoy sahilinde devam eden kum heykel çalışmaları hakkında heykeltraşlardan bilgi aldı.