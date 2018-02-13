(Görüntülü Haber) Gelengi ve karganın mücadelesi kameralara yansıdı

Samed Aydın SUN KAYSERİ,DHA)Kayseri\'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) kampusunda baharın gelmesiyle birlikte sıkça görülen ve \'Anadolu sincabı\' olarak bilinen gelengiler, son yılların en sıcak Şubat ayını geçiren kentte, bu yıl gün yüzüne daha erken çıkmaya başladı. Merkez Talas ilçesinde yer alan ve Türkiye\'nin en büyük kampus alanlarından birine sahip olan ERÜ\'de, bahar aylarının gelişi ile gün yüzüne çıkan ve iki ayağının üzerinde durarak etrafı kontrol etmeleriyle bilinen, adeta ERÜ ile özdeşleşen ve üniversite öğrencilerinin sempatisini kazanan gelengiler, son yılların en kurak kış ayını geçiren Kayseri\'de, bu yıl ilk kez şubat ayında kampus alanında gezinmeye başladı. ERÜ Turizm Fakültesi ve yemekhane binası arasında kalan alanda, gün içinde gezinen bir gelengi görüldü. Objektiflerin kayıtta olduğu sırada ise, yiyecek arayan bir karganın, gelenginin yanına gelerek, bir süre gelengiye saldırması da objektiflere yansıdı. Karganın gaga darbeleri sonrası bir süre duraksayan gelenginin zaman zaman kargaya karşılık vermesi de dikkatlerden kaçmadı. Karga ve gelengi arasında yaklaşık iki buçuk dakika süren bu mücadele kampus alanında bulunan öğrencilerin dikkatinden kaçmadı ve bu anı bir çok öğrenci cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştirdi. Bazı öğrencilerin olayı daha yakından görüntülemek istemesi sonrası, ürken karganın havalanması sonucu bunu fırsata çeviren gelengi bir çam ağacının yanında bulunan yuvasına girerek, bu mücadelenin kazananı olarak kayıtlara geçti. ANADOLU SİNCABI \'Anadolu gelengisi\', \'Anadolu yer sincabı\' ya da \'Anadolu tarla sincabı\' (Spermophilus xanthophrymnus) olarak da bilinir, sincapgiller familyasından Kafkaslar\'dan İsrail\'e kadar yayılım gösteren, ismini en çok bulunduğu Anadolu\'dan alan gelengi cinsinden kemirgen türü. Boyu 13-30 cm, kuyruğu ise 10 cm civarındadır. Ağırlığı cinse, yaşa ve yaşadığı ortama göre 85-300 gr arasında değişir. Vücudun üst kısmı kahverengi sarı, altı sarımsı gridir.