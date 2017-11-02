(Görüntülü Haber) Geleneksel kök boyamayı öğrendiler

Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), (DHA) BALIKESİR Üniversitesi\'ne bağlı Altınoluk Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, GENÇDES Projesi kapsamında \'Geleneksel Kök Boya\' yapımını öğrendi. Bitkilerle doğal yollardan elde edilen boyalarla renklendirilen iplerle de el işi ürünler yapılacak ve gelire dönüştürülecek. Altınoluk MYO\'da yürütülen GENÇDES Projesi\'nde sona yaklaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın gençlerin kültürel ve sanatsal faaliyetlerini desteklemek amacıyla başlattığı GENÇDES Projesi kapsamında Altınoluk MYO\'nun 40 öğrencisi yün iplikleri doğal boyalar kullanarak boyamayı öğrendi. Öğrenciler önümüzdeki dönemde ipleri örüp atkı, banyo kesesi gibi el işi ürünler hazırlayacak. Ürünleri sergi yada alışveriş merkezlerinde satışa sunacak öğrenciler kazanç elde edecek. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel boyamanın gençlerle geleceğe aktarılması hedeflenen proje, Altınoluk MYO Müdürü Doç. Dr. Selami Selvi öncülüğünde yürütülüyor. Okulun bahçesinde yapılan alan çalışmasında, doğal boyamada kökboya, ceviz, muhabbet çiçeği gibi boya bitkileri yanında papatya, hayıt, yalancı karabiber gibi tıbbi değeri yüksek olan bitkilerden de boyama işlemi gerçekleştirildiğini belirten Doç. Dr. Selami Selvi, kırmızıdan kahverengiye doğru değişik tonlarda renklerın elde edildiğini söyledi. Yaşları 17 ile 25 arasında değişen 40 öğrencinin projeye katıldığını anlatan Selvi, \"Ülkemiz diğer Avrupa ülkelerine kıyasla oldukça zengin bir floraya sahiptir. 11 binin üzerinde doğal yayılış gösteren bitkilerin yaklaşık üçte biri endemik olan türlerdir. Bu zengin bitki çeşitliliğinde doğal boya bitkileri de floramızda yoğundur. Doğal boyamacılık ülkemizde yüzyıllarca el sanatlarında, halı, kilim, ipek işlemeciliği, kumaş boyama gibi çeşitli sektörlerde kullanılmıştır. Fakat 19. yüzyılın ortalarında sentetik boya maddelerin keşfi ile doğal boyamacılık yavaş yavaş günümüze kadar önemini yitirmiş ve kaybolmaya yüz tutan meslekler sınıfına girmiştir. Bu proje ile unutulmaya yüz tutan geleneksel boyamayı tekrar gün yüzüne çıkarmak, bu boyamayı gençlere öğreterek gelecek nesillere taşınmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu projenin hayata geçmesine olanak sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı\'na, yine üniversitemizin imkanlarını bize sunan ve projenin daha da başarılı olmasına katkı sağlayan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Kerim Özdemir\' e teşekkür ederim\" dedi. Okul öğrencileri de GENÇDES tarafından verilen destek ile kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılmaktan mutlu olduklarını belirterek, geleneksel el sanatlarından kök boyayı öğrendiklerini söyledi.