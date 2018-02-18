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(Görüntülü Haber) Gelendost'tan Mehmetçiğe 6 ton elma

Taner ERDEM GELENDOST, (DHA) ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçikler için 6 ton elma gönderildi

18 Şubat 2018 15:08


Taner ERDEM GELENDOST, (DHA) ISPARTA\'nın Gelendost ilçesinde Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan Mehmetçikler için 6 ton elma gönderildi.


Gelendost Esnaf Sanatkarlar ve Şoförler Odası tarafından düzenlenen kampanya kapsamında toplanan 6 ton elma, tesislerde paketlendikten sonra kamyona yüklendikten sonra Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan Mehmetçiğe verilmek üzere gönderildi.


Gelendost Esnaf Sanatkarlar ve Şoförler Odası Başkanı Osman Altınsoy, organizasyona destek verenlere halkına ve paketleme tesisini kendilerine açan soğuk hava tesislerine teşekkür etti. Altınsoy, Askerlerimizin vatan için çarpıştığı bu günlerde destek olmak hepimizin görevi dedi.
 

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