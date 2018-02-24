(Görüntülü Haber) Geleceğin gazetecileri ders başı yaptı

İSTANBUL, (DHA)- GELECEĞİN gazetecilerini yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen International News Academy\'de (INA) dersler başladı. Bahçeşehir Üniversitesi ve Doğan Haber Ajansı işbirliğiyle kurulan akademinin açılış dersi Prof. Dr. Haluk Gürgen tarafından verildi. \"GAZETECİLİK ÖZÜ İTİBARİYLE DEMOKRASİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ\" 29 kişinin katıldığı ilk dersi veren Prof. Dr. Gürgen, haberi doğru yazmak kadar ona değer katmanın da önemli olduğunu vurguladı ve sözlerine şöyle devam etti: \"İletişimci, gazeteci olmak sadece teknik anlamda sadece haberi doğru yazabilmek değildir. Önemli olan o haberle hayata katacağınız değerdir. Bu bir sorumluluk ve o duyguyla hareket edebilmek. Gazeteler, televizyonlar, bütün bunlar farklı boyutlarda bir şeyler anlatıyor bize. Ama özü itibariyle demokrasimiz için o kadar önemli, hayatı düzgün ve sürdürülebilir iyi olma haliyle yaşayabilmemiz için o kadar önemli bir rolü var ki. Gerçeği öğrenmemizin yolu sizlerden geçecek.\" \"GAZETECİLİKTE UZMANLAŞMAK ÖNEMLİ\" Açılış dersinde konuşan Doğan Haber Ajansı Yeni Medya ve Projeler Direktörü Salih Zeki Sarıdanişmet ise gazetecilikte genel kültür ve uzmanlaşmanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi: \"Bir konuyu yazmak için önce o konuyu bilmeniz lazım. O konuyla ilgili kitapları okumanız, hâkim olmanız lazım. O konuda bugüne kadar yazılmış haberleri de bilmeniz lazım ki okuyucu için ne yeni, ne eski, ne enteresan bunun farkında olasınız. Bütün bunlar hayata bakış açınızı değiştirmeyi gerektiriyor.\" \"GAZETECİLİK HEP İÇİMDE OLAN BİR MESLEKTİ\" Akademinin ilk öğrencilerinden biri olan Selen Özçelik ise gazeteciliğin hep yapmak istediği bir meslek olduğu için bu programa katılmak istediğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: \"Gazete ve televizyonda gördüm. Görür görmez başvurdum. Çünkü hep içimde olan bir meslekti. Uluslararası niteliği olan bu eğitim programında yer almak istedim. Eğitimin içeriğine ve eğitmenlere baktığımda çok iyi olduğunu gördüm. Ben zaten eğitmenlerin çoğunu sosyal medya üzerinden takip ediyorum. Eğitimin çok verimli geçeceğini düşünüyorum. Doğan Haber Ajansı\'nda staj yapma imkânımızın olması beni çok cezbetti. Habercilik havasını solumamız için çok büyük bir kurum. Sağlık, eğitim ve polis-adliye muhabirliği şu an için en çok istediğim alanlar. İş güvenliği bölümünü bitirdiğim için iş kazalarını ve bu konuda çıkan haberleri çok inceledim. Muhabirlik hep yapmak istediğim bir şeydi. Yaptığım haberleri sunup, insanlara aktarmak da çok istediğim bir şey o yüzden kamera önünde de olmak isterim tabii ki.\" Uluslararası ilişkiler mezunu 27 yaşındaki Doğukan Ünal ise programa katılma amacının mentörlerle tanışmak ve sektörde yer edinebilmek olduğunu belirtti ve şunları söyledi: \" Kendimi geliştireceğim bir program bulabilmek için üniversitelerin internet sayfalarını takip ediyordum, o araştırmalarım sırasında bu akademi karşıma çıktı. Bu kadar multi disipliner bir alanı kapsamasaydı bizler de burada olmazdık muhtemelen. Teorik ve pratik eğitimin ardından mentörlerle usta-çırak ilişkisine girecek olmak da beni ayrıca heyecanlandırıyor. İçerdeki havayı kokladıktan sonra elimden gelen her şeyi yapıp önce ülkeme sonra da sektöre hizmet sağlamayı çok istiyorum. Özellikle diplomasi muhabirliği istiyorum. Tezimi de bu konuda yazdığım için diplomasi muhabirleri ile bir arada olma şansım olmuştu. Türkiye\'de diplomasi gazeteciliğinin eksikliği bu alanda yapılması gerekenler ve tartışmalar üzerine bir tezim olmuştu.\"