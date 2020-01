(Görüntülü Haber) Geleceğin aşçıları dünya lezzetleriyle 3 altın madalya kazandı

İSTANBUL, (DHA) - BURSA Gastronomi Derneği\'nin düzenlediği 1\'inci Ulusal Kestaneli Lezzetler Yemek yarışmasına katılan İstinye Üniversitesi öğrencileri farklı kategorilerde 3 altın madalya kazandı. Bursa Gastronomi Derneği tarafından 2-4 Aralık tarihleri arasında Bursa’da düzenlenen yarışmada, İstinye Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu (MYO) Aşçılık Bölümü öğrencilerinden Kübra Metin Aşçılar Restoran Tatlı Tabağı kategorisinde \'Kestane Krokanlı Şekerpare-Mereng Eşliğinde\' tabağıyla, Göktuğ Karaoğlu Su Ürünleri ve Deniz Mutfağı Ana Yemek kategorisinde \'Deniz Börülcesi ve Mango Soslu Somon- Ahtapot Eşliğinde\' tabağıyla, Cihan Beylen ise Üniversite Taze Makarna kategorisinde \'Karides ve Kestane Dolgulu Artizan Mantı\' tabağıyla altın madalya kazandı. \"ÖĞRENCİLERİMLE GURUR DUYUYORUM\" Aşçılık Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Çağla Özer, öğrencilerin disiplinleri, hazırlıkları, temizlikleri, düzenleri ve saygılarıyla da yarışma jürisinden büyük övgüler aldığını söyledi. Kendileri için yarışmanın çok önemli olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Özer, şöyle konuştu: \"Çok farklı kategorilerin olduğu büyük bir yarışmaydı. Konsepti Bursa olduğu için kestaneydi. Her menü de kestane olması gerekiyordu. Öğrencilerimiz üniversite dalındaki tatlı, deniz ürünleri ve taze makarna kategorisinde yarıştı. Üniversitemiz bünyesinde Aşçılık Bölümü bu sene eğitim-öğretime başladı. Dolayısıyla öğrencilerimiz 2 aydır eğitim alıyor. Hızlıca öğrencilerimizi bu yarışmaya hazırladık. Bizim için çok önemli, prestijli bir yarışmaydı. Öğrencilerimiz 3 farklı kategoride yarıştı ve üçü de altın madalya kazandı. Farklı şehirlerden gelen üniversiteler de vardı; biz birinci olduk, öğrencilerimle gurur duyuyorum.\" \"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK, BİZİN İÇİN FIRSATTI\" Taze Makarna kategorisinde \'Karides ve Kestane Dolgulu Artizan Mantı\' tabağıyla yarışan Cihan Beylen kendisine çok güvendiği için yarışmada rakip görmediğini aktardı. Beylen, şunları söyledi; \"Yarışma bizim için önemliydi, üniversitemizde yeni açılan bir bölüm olduğumuz için bizim için bir fırsattı. Biz orada kendimizi gösterebileceğimiz düşünüyorduk. Bunu iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Yarışmaya gece gündüz çalışarak hazırlandık. Hocalarımız da bizimle kalarak yardımcı oldu, onlara teşekkür ediyorum. Yemeklere sevginizi katarsanız güzel oluyor, tabi ki mesleğini sevip, çalışmakta şart. \"HOCALARIMIZIN EMEĞİNİ BOŞA ÇIKARMADIK, MUTLUYUM\" Restoran Tatlı Tabağı kategorisinde \'Kestane Krokanlı Şekerpare-Mereng Eşliğinde\' tabağıyla yarışan Kübra Metin ise zor bir süreçten geçtiklerini ama kazandıkları için gurur duyduğunu belirtti. Metin, \"Bizim için altın madalyayı kazanmak büyük bir gurur. Yarışmaya katılan herkesin hayali kazanmak. Hocalarımız bu süreçte maddi ve manevi destek oldular. Kendimi geçip onların emeklerini boşa çıkarmadığımız için çok mutluyum. Kestane krokanlı şekerpare yaptım. Şekerpare yarışma için basit bir tatlı gibi durabilir. Ama yaptığımız sunumla çok güzel bir hale geldi. Zorlu bir süreçti, uyumadan çalıştığımız zamanlar oldu\" dedi. \"İNANARAK YAPTIĞINIZ HER ŞEY GÜZEL OLUR\" Deniz Mutfağı Ana Yemek kategorisinde \'Deniz Börülcesi ve Mango Soslu Somon- Ahtapot Eşliğinde\' tabağıyla yarışan Göktuğ Karaoğlu da emeklerinin karşılığını aldıklarını ve çok mutlu olduğunu söyledi. Göktuğ, \"Bizim için gurur vericiydi. Bu sene açılan bir bölümün yarışmada 3 altın madalya ile geri dönmesi güzel. Bir hafta boyunca sabah akşam çalıştık. Malzeme bulmakta biraz zorlandık. Sonunda her şeyi tamamlayıp emeğimizin karşılığını çok güzel bir şekilde aldık. Ben mango sosu eşliğinde börülce yatağında ahtapotla birlikte somon yaptım. El becerisi ve inançla ilgili, içinizde bu mesleğe ilginiz varsa yaptığınız her şey güzel olur. Hedefim okul bittikten sonra yurt dışında dil ve meslek eğitimi alıp, başka mutfaklar görüp Türkiye\'ye dönerek kendi restoranımı açmak\" diye konuştu.